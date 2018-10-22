رغم تساوي درجات الحرارة في الفصلين... لماذا نشعر ببرد الخريف أكثر من الربيع

وذكرت مجلة "فوكاس" الإيطالية أن السبب وراء الشعور ببرودة أكبر في الخريف عن الربيع، هو زيادة نسبة الرطوبة في الجو أثناء الربيع ما يتسبب في الشعور بدرجات حرارة أعلى من درجات الحرارة الفعلية.
في سياق آخر، أشارت دراسة صادرة من كلية الطب في ماونت سيناي في نيويورك، إلى أن الرجال ينتجون الحيوانات المنوية بغزارة خلال فصلي الربيع والخريف، وفقا لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.
ويعتقد معدو الدراسة، أن صحة الحيوانات المنوية قد تكون مرتبطة بعدد ساعات النهار خلال هذه الأشهر، وأن الرجال يمارسون التدريبات الرياضية بصورة أكبر، خلال موسم الشتاء البارد.
كما أشاروا إلى أن درجات الحرارة المنخفضة في فصلي الربيع والخريف، يمكن أن تساعد الحيوانات المنوية على البقاء أكثر برودة، مما يمنع حدوث تلف لها.
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