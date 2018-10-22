بعد تأكيد حملها والد ميغان ماركل يكشف عن عمرها الحقيقي ويعلق على حملها

علق والد دوقة ساسكس، توماس ماركل، على خبر حملها، وذلك بعد تصاعد التوتر الذي ساد بينهما في الآونة الأخيرة، كما أنه كشف عن عمرها الحقيقي.

وفي مقابلة له مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أعلن والد ماركل أن خبر حمل ابنته "مفرح ولا يقاوم"، مضيفا: "ما فكرت به أولاً هو حين كنت أحمل ميغان بين ذراعي منذ 37 عاماً، يوم ولادتها". أي أن عمرها الآن 37 عاما بالتحديد.

وأعلن أيضا أنه يشعر بالفخر من أنه سيصبح لدى طفلته طفل. وأشار إلى أن ميغان قد ولدت عن طريق عملية قيصيرية وليس بولادة طبيعية في مدينة لوس أنجلوس، وكان هو أول من حملها، كون زوجته كانت تحت تأثير المخدر.

واعترف أنه أحبها من النظرة الأولى، وأنها كانت أجمل طفلة أحبها ولم يكف عن ذلك منذ تلك اللحظة.

Thomas Markle reminisces about holding newborn Meghan in his arms https://t.co/sJC2BV54Me via @MailOnline — Ruth Brackett (@RuthBrackett) October 21, 2018

كما قال إنه قام بإرسال رسالة إلى ابنته وزوجها، أعلن فيها أن ميغان ستكون أماً رائعة لأنها امرأة محبة وعطوفة، آملا في أن يتمكن من مشاركتها فرحتها.