تعرف على السيارات الأكثر مبيعا في العالم

احتلت سيارة "تويوتا كورولا" اليابانية المرتبة الأولى من حيث المبيع في جميع أنحاء العالم، لتتصدر قائمة السيارات الأكثر الشعبية.

نشر موقع "Focus2move" قائمة بالسيارات الأكثر مبيعا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

وتم بيع 816748 سيارة من نوع "تويوتا كورولا"، وفي المركز الثاني حلت سيارة "فورد F-Series" ببيع 722566 سيارة، واحتلت سيارة "فولكسفاغن غولف" المرتبة الثالثة ببيع 572772 سيارة.

وفي المرتبة الرابعة حلت سيارة "هوندا سيفيك" ببيع 333563 سيارة، وخامسا سيارة "تويوتا راف" ببيع 561601 سيارة.

وكان من بين السيارات العشر الأكثر شعبية أيضا سيارة "فولكسفاغن تيغوان" وفولكسفاغن بولو"، بالإضافة لسيارة "هوندا CR-V" و"تويوتا كامري" و"شيفروليه سيلفرادو".