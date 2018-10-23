ظهور ثعبان نادر برأسين في ألمانيا(صورة)

نقل إلى مركز لأبحاث الحياة البرية في فرانكفورت الألمانية ثعبان سام برأسين كان قد ولد في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في كنتاكي.

الثعبان ذو الرأسين كان قد تم نقله لمركز الأبحاث الألماني من أجل دراسته بحسب ما نقل موقع "Northern Kentucky Tribune".

الثعبان كان قد ولد منذ حوالي شهر وهو متاح للمشاهدة في المركز الألماني.

وقال الخبير المختص في الحياة البرية، جون ماكغريغير، بانه غاليا ما يقابل الثعابين ذات الرأسين في البرية كل عامين أو ثلاثة ولكن هذا النوع من الثعابين يشاهده للمرة الأولى.

وأوضح الخبير بأن هذا النوع من الأفاعي نادر للغاية، والعمر الافتراضي له قصير بسبب طبيعة الطفرة، وتتميز هذه الأفعى باتصال كلا الرأسين بجهاز هضمي واحد.