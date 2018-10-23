"اكتشاف علمي".. العثور على أقدم سفينة كاملة في العالم (فيديو)

اكتشف علماء الآثار بريطانيون، أقدم سفينة كاملة في العالم، وهي تقع في قاع البحر الأسود منذ أكثر من 2,4 ألف عام.

فبحسب صحيفة " الغارديان" البريطانية، فإن العلماء عثروا على السفينة سليمة وكاملة.

وبحسب ما صرح به العلماء فالسفينة البالغ طولها 23 مترا تعود لليونانيين القدامى، وتم العثور على صواري و دفات وأجزاء كاملة من السفينة على عمق يزيد عن كيلومترين.

كبير الباحثين القائمين على عملية البحث، البروفيسور جون ادامز، قال "السفينة سليمة وهي تعود للعصر الكلاسيكي وموجودة على عمق يزيد عن كيلومترين، لا أصدق ذلك".

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن السفينة تشبه السفن التجارية، لصاريتها المشابهة للسفن التجارية.

ووفقا للباحثين فإنهم سيتركون السفينة بمكانها، ولكنهم سيأخذون عينات من أجل دراساتها قس جامعة ساوثامبتون البريطانية، وأكدت الننائج الأولية بأن السفينة تعتبر "أقدم سفينة معروفة للبشرية".

The world's oldest intact #shipwreck, a 2,400-year-old Greek trading vessel has been found 1.3 miles underwater, at the bottom of the #BlackSea. The vessel is similar to the one shown in the 'Siren Vase' artwork, which shows Odyessus on his heroic quest! https://t.co/IsrWYMF8Qt pic.twitter.com/nvTHiYgKDb — Agency Central (@agencycentral) October 23, 2018

وسيقدم الفريق معلومات عن السفينة في مؤتمر لندن هذا الأسبوع.