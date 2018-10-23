قد تتسبب بانسداد رئوي... أهم النصائح لمرضى التهاب مفاصل الركبة

وقال الأستاذ المتخصص في جراحة الركبة والورك في جامعة طهران للعلوم الطبية محمد جواد مرتضوي: "إن حماية الركبة ممكنة من خلال تقوية العضلات، والطريقة الأسهل تتمثل بالمشي لمدة ساعة واحدة يوميا على الأقل".

وأشار مرتضوي، على هامش المؤتمر السنوي السادس والعشرين لجمعية جراحة العظام الإيرانية، إلى أنه "يجب أخذ التغذية والوزن بعين الاعتبار في المرحلة التالية، ويجب ألا يتجنب الناس تناول الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم". بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس".

© Sputnik . Sergei Pivavorov تعرف على الأغذية التي تحمي من التهاب المفاصل

لافتا إلى أنه يلاحظ أيضا أن معظم الناس، ولا سيما النساء، يحتاجون إلى مكملات إضافية من الكالسيوم وفيتامين "د"، وينبغي أن ينتبهوا لهذه المسألة.

وأضاف: إن التهاب المفاصل في الركبة يحدث بسبب تدمير مفصلها، وذلك لأسباب مختلفة مثل الضربة، والالتهاب، والروماتيزم، ونمط الحياة غير الصحية والبدانة.

موضحا أنه أثناء التهاب الغضروف، يختفي الغضروف بين العظمتين ويصاحب الألم حركات الركبة، والخطوة الأولى تتمثل في الوقاية من المرض، ومن ثم فإن التشخيص في الوقت المناسب يكتسب الأهمية، وكذلك ممارسة الرياضة، واستهلاك الكالسيوم وفيتامين"د" يوصى به في هذا المجال.

كما نوه الأستاذ في جامعة طهران للعلوم الطبية بأن المرضى الذين يعانون من كسر في العظام ويؤدي إلى عدم التحرك لفترة طويلة نتيجة البقاء على السرير أو الأرض، وإجراء جراحة لاستبدال مفصل الركبة فإنهم يتعرضون إلى زيادة في خطر الانسداد.

موضحا أن الانسداد هي عبارة عن فصل جلطة دموية وتحركها إلى الرئتين. والسبب الرئيسي لحدوثها يتمثل بعدم الحركة البدنية لفترة طويلة مثل السفر لمسافات طويلة برا أو جوا.