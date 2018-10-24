فنان كويتي يطلب الزواج من ياسمين صبري... والفنانة المصرية ترد

تقدم فنان كويتي بطلب الزواج من الفنانة المصرية ياسمين صبري، وذلك عبر رسالة وجهها إليها.

وطلب الفنان الكويتي عبد الله بهمن الزواج من ياسمين صبري، في مراسلات عبر السوشيال ميديا، وهو ما كشفه بهمن.

وقال عبد الله بهمن إنه يحبها وطلب الزواج منها: "والله أحبها ياسمين صبري وكتبتلها في أكونتها إذا أنت مطلقة فأنا جاهز".

وأكد عبد الله بهمن أن الفنانة ياسمين صبري قامت بحظر تواصله معها بعمل "بلوك" له.

وأشار الفنان الكويتي إلى أنه كتب الجملة نفسها على حساب مي عز الدين.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كان فيلم "الديزل"، الذي عرض في عيد الأضحى، ويشاركها بطولته الممثل المصري، محمد رمضان، وهو من إخراج كريم السبكي.