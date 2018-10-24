تعرف على سفينة التايتنك الجديدة المقرر إطلاقها في 2022 (فيديو)

تنطلق سفينة التايتنك الجديدة في العام 2022، بعد 110 سنوات على غرق سفينة التايتنك الأصلية.

وعد مصممو المشروع بإعداد نسخة طبق الأصل عن سفينة التايتنك الأصلية، وبنفس التصميم الداخلي الفخم، ولكن بنظام أمني متطور، وفقا لموقع "إن تي في".

وستتمكن السفينة من حمل 2500 راكب بالإضافة إلى 900 شخص من الطاقم العامل، وهذا تقريبا نفس سعة السفينة الحديثة.

وستطلق السفينة في رحلتها الأولى على الخط البحري دبي- ميناء ساوثهامبتون الإنجليزي، وبعدها تبدأ نفس الرحلة للسفينة الأصلية من موانئ بريطانيا إلى نيويورك.

ولم يكشف عن موعد بدء بيع التذاكر حتى الآن، ولكن سيكون هناك تذاكر من الدرجة الأولة والثانية والثالثة، ويوجد بعض الناس الذين هم على استعداد لدفع مبلغ مليون دولار لقاء رحلة بحرية على هذه السفينة.

ويذكر أن السفينة التايتنك الأولى انطلقت إلى نيويورك من ميناء ساوثهامبتون الإنجليزي في 10نيسان/أبريل 1912، وفي الليل من 14 إلى 15 نيسان/أبريل اصطدمت بجبل جليدي وغرقت.