شاهد "شهيق وزفير" الأرض في ظاهرة فريدة من نوعها(فيديو)

حظي مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بموجة من ردود الفعل التي كانت في أغلبها في حالة إندهاش تام، المقطع المصور يظهر حركة غير طبيعية للأرض.

مقطع الفيديو يظهر حركة قطعة من الأرض في غابة، وتظهر فيه الأرض من خلال حركتها وكأنها تتنفس.

المقطع الذي تم نشره صوره رجل كندي علق عليه: "الأرض تبدو وكأنها تتنفس في غابة كيبيك".

وحظي الفيديو على العديد من المشاهدات وردود الفعل، حيث علق بعضهم على أنها عبارة عن سلحفاة عملاقة.

ومنهم من أعاد الحركة نتيجة لظاهرة طبيعية تعرف باسم "التكسير الهيدروليكي للتربة" والذي ينجم عنه عادة مثل هذه الحركات.

ومنهم من شرح هذه الظاهرة الطبيعية على أنها عادية وليست مستحيلة، فمن وجهة نظر علمية فإن الأرض بعد هطول المطر والعواصف تكون مشبعة بالرطوبة، مما يضعف تماسك جذور الأشجار بالتربة.

وعند هبوب رياح قوية فإن ذلك يؤدي لحركة التربة نتيجة لحركة جذوع الأشجار.