سكارليت جوهانسون ترفض تمويل محمد بن سلمان

رفضت الممثلة سكارليت جوهانسون، المشاركة في فيلم يموله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقد رشحت الممثلة للقيام بدور صحفية فائزة بجائزة بوليتزر، تدعى لينسى أداريو، في فيلم للمخرج ريدلي سكوت، حسب صحيفة "الغارديان".

ووجدت سكارليت اسم محمد بن سلمان بين الممولين للفيلم، ما أدى بها لرفض المشاركة.

Scarlett Johansson reportedly turned down film funding from Saudi prince https://t.co/HBMvVRDzjf thx 2 @benfraserlee — Financing Films (@financing_films) October 25, 2018

ونقلت أداريو عن سكارليت قولها:"هذا الرجل يجعل الحرب في اليمن مستمرة، ولديه نساء في السجن".

وأضافت: "كان هذا الأمر قبل مقتل خاشقجي، حينما كان واحدا من الممولين الرئيسيين للفيلم".

وأشارت أداريو إلى أن محمد بن سلمان يريد أن يرى الغرب أنه في هوليوود، "أنه موجود في أفضل مكان في الغرب، لكنني أشكر الله أنه لم يعد موجودا".