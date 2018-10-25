انتشار صورة شخص شبيه نجم مسلسل "الأصدقاء" يسرق الجعة ... والممثل يرد بفيديو

ونشرت الشرطة البريطانية في مدينة بليكبول صورة شخص يقوم بسرقة، ويظهر في الصورة شخص يحمل بيديه زجاجات، رجح أن تكون زجاجات جعة.
وأشار العديد من مستخدمي شبكة الانترنت إلى أن ملامح الشخص المطلوب للعدالة تشبه ملامح الممثل الأمريكي الشهير ديفيد شويمر الذي لعب أحد الأدوار الرئيسية في مسلسل الأصدقاء الشهير في فترة التسعينيات.
ورد الممثل عن طريق تسجيل فيديو ووضعه على موقع تويتر، يظهر فيه أنه يزعم بمحاولة سرقة الجعة من المتجر.
Officers, I swear it wasn't me.— schwim (@DavidSchwimmer) October 24, 2018
As you can see, I was in New York.
To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR
وكتب نجم مسلسل الأصدقاء:" رجال الشرطة، أقسم أنه لم أكن أنا، كما ترون لقد كنت في نيويورك، أتمنى لكم التوفيق في التحقيقات".
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