بالفيديو.. التقنية الفريدة التي روت مدينة حماة السورية لآلاف السنين

تشتهر حماة بين مدن العالم بنواعيرها التي لعبت دورا بارزا في الاقتصاد الزراعي كوسيلة مبتكرة من وسائل الري.

والناعورة هي عجلة خشبية ضخمة تدور بالقوة المائية وتتواجد على شواطئ نهر العاصي وتنقل الماء من ماء النهر منخفض المنسوب، بواسطة صناديق إلى حوض علوي ومنه يجري في قنوات محمولة على قناطر وبهذه الطريق ظلت النواعير تسقي المدينة وبساتينها لقرون طويلة.

لطالما كانت النواعير عبر التاريخ جزءا من نظام الري، وقد تم تصميمها لرفع المياه من نهر العاصي ونقلها من خلال القنوات إلى الحقول الزراعية والمنازل.

تشير الكتب التاريخية إلى أن الرومان هم من اخترع النواعير في القرن الأول قبل الميلاد.

واليوم، من أصل مئات النواعير على نهر العاصي نجا حتى يومنا هذا 17 من النواعير، وهي لا تزال في حالة عمل جيدة، على الرغم من أن مياهها لم تعد تستخدم، ولكن هذه النواعير بقيت كصروح أثرية تجذب السياح من سوريا وأنحاء العالم.