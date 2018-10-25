رئيس شركة أبل: "كوني مثلي الجنس هو أعظم هدية من الله"

قبل 4 سنوات، أصبح تيم كوك هو أول رئيس مجلس إدارة شركة كبرى يصرح بكل علانية بأنه مثلي الجنس، وأشار وقتها إلى أنه سعيد بقراره.

والآن، يجدد رئيس شركة "أبل" الأمريكية، تيم كوك، تفاخره بشأن ميوله الجنسية، مؤكدا في لقاء له مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن كونه مثلي الجنس هو أعظم هدية منحها الله له.

© AFP 2018 / JOSH EDELSON تيم كوك يجبر موظفي "آبل" على العمل واقفين

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول 2014، كشف تيم كوك وللمرة الأولى عن ميوله الجنسية، وأكد في مقابلته مع "سي إن إن"، التي أجريت معه أمس الأربعاء، أنه اضطر للإدلاء بهذا الاعتراف، بعدما تلقى سيلا من الرسائل من جانب الأطفال، يسألونه فيها عما إذا كان مثليا أم لا.

وأوضح أن رسائل البريد الإلكتروني التي تلقاها، كانت من أطفال تعرضوا للنبذ والتعنيف بسبب ميولهم الجنسية، وهو ما دفعه للإفصاح بشكل علني وأمام العالم عن مثليته، من أجل دعمهم معنويا.

وقال: "اعتبرت نفسي أنانيا لأنني كنت صامتا حيال ميولي الجنسية، ولكني في النهاية رغبت أن أساعد هؤلاء الأطفال، بأن أقدم لهم نفسي كنموذج لمثليي الجنس يتقلدون وظائف مهمة في الحياة".

وأكد تيم كوك لشبكة "سي إن إن" أن تعرضه للتعليقات السلبية، بعد الإعلان عن أنه مثلي الجنس، جعله أكثر صلابة ومناعة أمام الانتقادات.