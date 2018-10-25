رئيس شركة أبل: "كوني مثلي الجنس هو أعظم هدية من الله"

والآن، يجدد رئيس شركة "أبل" الأمريكية، تيم كوك، تفاخره بشأن ميوله الجنسية، مؤكدا في لقاء له مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن كونه مثلي الجنس هو أعظم هدية منحها الله له.
وأوضح أن رسائل البريد الإلكتروني التي تلقاها، كانت من أطفال تعرضوا للنبذ والتعنيف بسبب ميولهم الجنسية، وهو ما دفعه للإفصاح بشكل علني وأمام العالم عن مثليته، من أجل دعمهم معنويا.
وقال: "اعتبرت نفسي أنانيا لأنني كنت صامتا حيال ميولي الجنسية، ولكني في النهاية رغبت أن أساعد هؤلاء الأطفال، بأن أقدم لهم نفسي كنموذج لمثليي الجنس يتقلدون وظائف مهمة في الحياة".
وأكد تيم كوك لشبكة "سي إن إن" أن تعرضه للتعليقات السلبية، بعد الإعلان عن أنه مثلي الجنس، جعله أكثر صلابة ومناعة أمام الانتقادات.
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