تامر حسني وزوجته يزفان خبرا سعيدا لمعجبيهما

وأعلن تامر حسني، اليوم الخميس، عن استقباله لمولوده الثالث، من زوجته المطربة المغربية المعتزلة، بسمة بوسيل.
وأشار تامر حسني إلى أنه أطلق هو وزوجته على المولود الجديد اسم "آدم"، وأنهما رزقا به الأحد 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وغرد تامر حسني اليوم الخميس، عبر حسابه على "تويتر": "زوجتي حبيبتي بسمه ربنا يخليكي ليا ويخلي لينا اولادنا ويحفظهم ويحفظ كل اولاد العالمين ويخلينا ليهم يارب الحمدلله رزقنا الله يوم ٢٢/١٠/٢٠١٨ بمولودنا الثالث ((آدم)) عقبالكم كلكم".
زوجتي حبيبتي بسمه❤❤❤— Tamer Hosny (@tamerhosny) October 25, 2018
ربنا يخليكي ليا ويخلي لينا اولادنا ويحفظهم ويحفظ كل اولاد العالمين ويخلينا ليهم يارب 🤲🏻
الحمدلله رزقنا الله يوم ٢٢/١٠/٢٠١٨ بمولودنا الثالث ((آدم))
عقبالكم كلكم
ويعتبر آدم هو أول مولود ذكر لتامر حسني، بعد ابنتيه تاليا وأمايا.
وأشار حسابه الرسمي على "فيسبوك" إلى احتمالية خضوعه لجراحة في أحباله الصوتية، لتنهال التعليقات على صفحة الفنان والتمنيات بالشفاء العاجل.
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