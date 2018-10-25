"تويتر" تختبر تقنية ثورية تحوله إلى تطبيق دردشة

يختبر تطبيق "تويتر" حاليا ميزات ثورية جديدة، تقترب من تحويله إلى تطبيق للدردشة.

وأكد المديرون في الشركة الأمريكية، أن الهدف من تصميم هذه الميزات، هو تحسين المحادثات بين رواد التطبيق عبر منصته للتواصل الاجتماعي، وفقا لموقع "ذا فيرج" الأمريكي.

© REUTERS / Kacper Pempel السر وراء قلق السعوديين من أن يكون "تويتر بفلوس"

وتشمل هذه التحديثات ما يسمى بـ "presence indicators" أو "مؤشرات التواجد"، والتي تساعد المغرد على توضيح ما إذا كان متواجدا على "تويتر" أم لا، وهي الميزة الموجود على تطبيق "فيسبوك ميسنجر" للدردشة.

ويوضح مسؤولو "تويتر" أن اختبارهم لهذه الميزة الجديدة، جاء بعدما لاحظوا أن الكثير من المغردين يغيرون من أسمائهم، بغرض الإشارة إلى أنهم متواجدون حاليا على موقع التغريدات الشهير، بحثا عن الخوض في محادثات.

كما تختبر "تويتر" ميزة أخرى ضمن فكرة "مؤشرات التواجد"، وهي إمكانية المغرد أن يغير من حالته "status" على صفحة "البروفايل" الخاصة به أثناء التغريد، ومن الممكن تغيير الحالة أكثر من مرة، مع إضافة فيها أي هاشتاغ يرغب في كتابته.

So @pandemona and @mkruz showed me some of the new features Twitter is building for the profile and conversations. This status indicator is my favorite https://t.co/JdJtLXHqbE pic.twitter.com/v6caC0UJVk — Casey Newton (@CaseyNewton) October 24, 2018

كذلك تختبر "تويتر" ميزة أخرى، هي "ice breakers" أو "كسارات الجليد"، والمقصود هو إذابة المسافات بين المغردين وبعضهم البعض، من خلال تحفيزهم على الخوض في المزيد من المناقشات.

وتتلخص فكرة "كسارات الجليد"، في تغريدة تتناول موضوعا أو قضية محددة، يطلقها المغرد عبر حسابه، ثم يثبتها في أعلى حسابه، لكي تكون محور نقاش مع متابعيه، وتتحول مع الوقت إلى سيل من النقاشات المتتالية.

Lots of other interesting ideas in here, including prototypes for a Twitter presence indicator and pinned-tweet "ice breakers" pic.twitter.com/RXCdEy4YR4 — Casey Newton (@CaseyNewton) October 24, 2018

وكشفت شركة "تويتر" للمرة الأولى عن تحديثاتها الثورية، في أواخر شهر أغسطس/آب، عندما غردت سارة حيدر، مديرة إدارة المنتجات في الشركة عن فكرة إجراء محادثات معاد تصميمها.