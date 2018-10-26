وسط حراسة مشددة... لوحة الـ400 مليون دولار تصل إلى "سجن الأمراء" السعودي (فيديو)

اللوحة التي تعد إحدى أشهر لوحات الفنان كاندينسكي، وصلت إلى الرياض وسط حراسة مشددة، وبإشراف ومتابعة فريق مكون من نخبة من الفنانين السعوديين، بحسب صحيفة عكاظ" السعودية.
جايب لكم إعتراف— احمد الشراري (@alshrariahmad) October 25, 2018
أن هاللوحه وصل سعرها ٤٠٠ مليون دولار
وأسمها الذروة الزرقاء وهي لفنان روسي
واللي حاط عينه عليها يقولون أنها موجوده بالرياض الآن
#اليوم_العالمي_للاعترافات pic.twitter.com/hQ0BE0DpMv
وتعكس اللوحة الاضطراب وعدم اليقين والقلق بشأن مصير البشرية، كما تمثل "تفجيرًا للأشكال" وهو محرك معهود لفن كاندينسكي.
وتقدر قيمة اللوحة حوالي 400 مليون دولار، ووثق مقطع فيديو متداول، لحظة وصول اللوحة للفندق الذي أقيمت به فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار على مدى 3 أيام، وسط حراسة المشددة، وتعليقها فيه.
وأشارات الصحيفة أن اللوحة عُرضت عبر "زاوية الفن الروسي"، ضمن مبادرة من جانب صندوقي الثروة السياديين في السعودية وروسيا، ونقلت من خلال شركة "لوسكو" السعودية للخدمات اللوجستية للأعمال الفنية.
وسط حراسات مشددة— الجنرال (@moh24566609) October 25, 2018
وصول لوحة الذروة الزرقاء البالغة قيمتها
٤٠٠ مليون
إلى مقر مبادرة مستقبل الإستثمار
في فندق الريتزكارلتون بالرياض pic.twitter.com/ysgT6PqCQa
يذكر أن السلطات السعودية قد احتجزت عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بناء على أوامر ولي العهد محمد بن سلمان وجرى استجوابهم في فندق الريتز كارلتون الفاخر في الرياض، ووصف حينها بـ "سجن الأمراء".
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