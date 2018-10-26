وسط حراسة مشددة... لوحة الـ400 مليون دولار تصل إلى "سجن الأمراء" السعودي (فيديو)

وصلت لوحة "الذروة الزرقاء" للفنان الروسي فاسيلي كاندينسكي إلى المملكة العربية السعودية، أول أمس الأربعاء إلى فندق الريتز كارلتون بالرياض.

اللوحة التي تعد إحدى أشهر لوحات الفنان كاندينسكي، وصلت إلى الرياض وسط حراسة مشددة، وبإشراف ومتابعة فريق مكون من نخبة من الفنانين السعوديين، بحسب صحيفة عكاظ" السعودية.

جايب لكم إعتراف

أن هاللوحه وصل سعرها ٤٠٠ مليون دولار

وأسمها الذروة الزرقاء وهي لفنان روسي

واللي حاط عينه عليها يقولون أنها موجوده بالرياض الآن

#اليوم_العالمي_للاعترافات pic.twitter.com/hQ0BE0DpMv — احمد الشراري (@alshrariahmad) October 25, 2018

وتعكس اللوحة الاضطراب وعدم اليقين والقلق بشأن مصير البشرية، كما تمثل "تفجيرًا للأشكال" وهو محرك معهود لفن كاندينسكي.

وتقدر قيمة اللوحة حوالي 400 مليون دولار، ووثق مقطع فيديو متداول، لحظة وصول اللوحة للفندق الذي أقيمت به فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار على مدى 3 أيام، وسط حراسة المشددة، وتعليقها فيه.

وأشارات الصحيفة أن اللوحة عُرضت عبر "زاوية الفن الروسي"، ضمن مبادرة من جانب صندوقي الثروة السياديين في السعودية وروسيا، ونقلت من خلال شركة "لوسكو" السعودية للخدمات اللوجستية للأعمال الفنية.

وسط حراسات مشددة

وصول لوحة الذروة الزرقاء البالغة قيمتها

٤٠٠ مليون

إلى مقر مبادرة مستقبل الإستثمار

في فندق الريتزكارلتون بالرياض pic.twitter.com/ysgT6PqCQa — الجنرال (@moh24566609) October 25, 2018

يذكر أن السلطات السعودية قد احتجزت عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بناء على أوامر ولي العهد محمد بن سلمان وجرى استجوابهم في فندق الريتز كارلتون الفاخر في الرياض، ووصف حينها بـ "سجن الأمراء".