امرأة تصيب 14 طفلا بسكين في هجوم على روضة أطفال في الصين

وأضافت الشرطة على حسابها الرسمي على موقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي، أنها تبلغ من العمر 39 عاما، وعرفتها باسم عائلتها وهو ليو، وقالت إنها نفذت الهجوم حينما عاد الأطفال من تدريبات الصباح في الساعة (0130 بتوقيت غرينتش)، وفقا لرويترز.

© Sputnik . Irina Kalashnikova الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا أصاب 7 أشخاص في هجوم بسكين وسط باريس

وقالت الشرطة إن الضحايا نقلوا إلى المستشفى، بينما تمكن الحراس والعاملون بروضة الإطفال من القبض على المعتدية وأضافت أنها تحقق في الأمر، ولم يذكر البيان أي دوافع محتملة للهجوم.

والجريمة العنيفة نادرة في الصين بالمقارنة بدول أخرى كثيرة، خاصة في المدن الكبرى، حيث إجراءات الأمن محكمة، لكن السنوات الأخيرة شهدت سلسلة هجمات بالسكاكين والفؤوس استهدف كثير منها أطفالا.

وينحى باللائمة في كثير من الهجمات من هذا النوع على أشخاص مصابين بأمراض عقلية أو يعانون من مشاكل شخصية.