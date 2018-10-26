بالصور... هاري وميغان يرتديان ملابس تونغا التقليدية

ارتدى الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل الملابس التقليدية في دولة تونغا، الواقعة في المحيط الهادي.

ووضعت ميغان أكليلا من الزهور الحمراء حول رقبتها، ولفت خصرها بتنورة يدوية الصنع يطلق عليها (تاوفالا)، فيما تجولت مع هاري الذي ارتدي أيضا الملابس التقليدية لتونغا، بحسب "رويترز".

© REUTERS / PHIL NOBLE ميغان ماركل تتعرض لموقف محرج بسبب فستانها الأحمر (صور)

وكتبت سوليا ماماسيني، وهي مواطنة من تونغا، على تويتر: "دوق ودوقة ساسكس يرتديان زينا الوطني بينما هما يتفرجان على منتجات يدوية تقليدية.. يا لها من لحظة تاريخية لتونجا".

وارتدى الزوجان تنورتين باللونين الأحمر والأبيض فوق ملابسهما العادية وعند الخصر كتبت كلمة تونجا بالزهور الأمر الذي أثار حماسة الحشود في الدولة المؤلفة من مجموعة من الجزر بل وخارجها أيضا.

وكتب أوبرن بالو من أوكلاند على تويتر: "هما من تونغا الآن. أحب طريقة احتفائهما بثقافتنا".

Prince Harry, Meghan Wrap Up Pacific Island Trip Wearing Matching Skirts In Tonga https://t.co/S4oAIez0Pm pic.twitter.com/Lf0rIXPKNm — Smart Me india (@smartmeindia) October 26, 2018

​وتعتبر دولة تونغا التي تتألف من نحو 170 جزيرة مدارية ويسكنها 108 آلاف نسمة مستعمرة بريطانية سابقة.

Harry and Meghan in Tonga. Tonga garlands--Meghan placed hers over her green-and-white striped cotton dress by Australian designer Martin Grant.#RoyalVisitTonga #HarryandMeghan pic.twitter.com/l0IgCwG9aF — Vanessa Riley (@VanessaRiley) October 25, 2018

​واجتمع الزوجان مع رئيس وزراء تونغا أكيليسي بوهيفا في مبنى حكومي مولت الصين تشييده ويطلق عليه اسم (مبنى سانت جورج) في العاصمة نوكوالوفا.