بالصور... هاري وميغان يرتديان ملابس تونغا التقليدية

ووضعت ميغان أكليلا من الزهور الحمراء حول رقبتها، ولفت خصرها بتنورة يدوية الصنع يطلق عليها (تاوفالا)، فيما تجولت مع هاري الذي ارتدي أيضا الملابس التقليدية لتونغا، بحسب "رويترز".
وارتدى الزوجان تنورتين باللونين الأحمر والأبيض فوق ملابسهما العادية وعند الخصر كتبت كلمة تونجا بالزهور الأمر الذي أثار حماسة الحشود في الدولة المؤلفة من مجموعة من الجزر بل وخارجها أيضا.
وكتب أوبرن بالو من أوكلاند على تويتر: "هما من تونغا الآن. أحب طريقة احتفائهما بثقافتنا".
Prince Harry, Meghan Wrap Up Pacific Island Trip Wearing Matching Skirts In Tonga https://t.co/S4oAIez0Pm pic.twitter.com/Lf0rIXPKNm— Smart Me india (@smartmeindia) October 26, 2018
وتعتبر دولة تونغا التي تتألف من نحو 170 جزيرة مدارية ويسكنها 108 آلاف نسمة مستعمرة بريطانية سابقة.
Harry and Meghan in Tonga. Tonga garlands--Meghan placed hers over her green-and-white striped cotton dress by Australian designer Martin Grant.#RoyalVisitTonga #HarryandMeghan pic.twitter.com/l0IgCwG9aF— Vanessa Riley (@VanessaRiley) October 25, 2018
واجتمع الزوجان مع رئيس وزراء تونغا أكيليسي بوهيفا في مبنى حكومي مولت الصين تشييده ويطلق عليه اسم (مبنى سانت جورج) في العاصمة نوكوالوفا.
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