فنانون عرب ينعون ضحايا فاجعة سيول الأردن... كيف عبروا عن حزنهم

تقدم عدد من أشهر فناني العالم العربي بالعزاء في ضحايا حادث حافلة مدرسية بالأردن، إثر السيول التي ضربت البلاد، أمس الخميس، وعبروا عن حزنهم على الأطفال الذين راحوا ضحية هذا الحادث الأليم.

وغردت المطربة اللبنانية، إليسا، عبر حسابها على "تويتر": "إنه لمن المحزن للغاية أن أسمع عن الأطفال في الأردن الذين راحوا ضحية الطقس السيء. قلبي وصلواتي مع أحبائهم".

It’s so sad to hear about the children in Jordan who were the victims of this bad weather. My heart and prayers are with their loved ones ❤ — Elissa (@elissakh) October 25, 2018

وغردت المطربة البنانية، هيفاء وهبي على "تويتر": "من قلبي سلام وعزاء لكل أهالي الضحايا والاطفال الابرياء الذين أصابتهم هذه الفاجعة في سيول البحر الميت الله يرحمهم ويعزي قلوب محبيهم آمين يارب".

من قلبي سلام وعزاء لكلّ أهالي الضحايا والاطفال الابرياء الذين أصابتهم هذه الفاجعة في #سيول_البحر_الميت الله يرحمهم ويعزّي قلوب محبّيهم

امين يا ربّ 🙏🏻

From the lowest point on earth to the highest point in heaven 🙏🏻 🕯 #DeadSea #الاردن #Jordan pic.twitter.com/XvdhQPiMQw — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) October 26, 2018

وكتبت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، على "تويتر": "قلبي مع أهالي أطفال حادث حافلة المدرسة بالأردن.. ما في كلام ممكن يعبّر عن حزني. الله يرحم كل الأطفال ويصبر قلوبكم".

قلبي مع أهالي أطفال حادث حافلة المدرسة بالأردن.. ما في كلام ممكن يعبّر عن حزني.

الله يرحم كل الأطفال ويصبر قلوبكم #نانسي_عجرم — Nancy Ajram (@NancyAjram) October 26, 2018

وغردت الفنانة المصرية من أصول أردنية، مي سليم على حادث سيول الأردن: "اللهم احفظ الأردن واهلها من كل مكروه ورحم الله الأطفال الذين استشهدوا في السيول".

اللهم احفظ الأردن واهلها من كل مكروه🙏🏻، ورحم الله الأطفال الذين استشهدوا في السيول 😢#سيول_الاردن https://t.co/FwN2pRl8PE — Mai Selim (@MaiSelim) October 25, 2018

وكتب الممثل المصري، أحمد السقا، عبر حسابه على "تويتر": "خالص التعازي لشعب الأردن الحبيب اللهم آنس خوف المفقودين وردهم إلى أهلهم سالمين، وارحم الأموات منهم وانثر على قلوب أهلهم بردا وصبرا وسلاما. رحمتك ولطفك يا كريم يا رب".

خالص التعازي ل شعب الاردن الحبيب اللهم آنس خوف المفقودين وردهم الى أهلهم سالمين، و ارحم الأموات منهم وانثر على قلوب أهلهم برداً وصبراً وسلاماً.



رحمتك و لطفك يا كريم يا رب💔#سيول_الاردن — Ahmed Elsaka (@ElSaka) October 26, 2018

وقدمت الممثلة السورية، كندة علوش، التعازى في وفاة 19 شخصا جراء السيول فى الأردن، قائلة: "رحمة الله على ضحايا السيول فى الأردن حادث مؤلم ومصاب عظيم كل العزاء للشعب الأردنى الشقيق والصبر والسلوان لذوي الضحايا والأطفال".

رحمة الله على ضحايا السيول في #الأردن حادث مؤلم ومصاب عظيم كل العزاء للشعب الأردني الشقيق والصبر والسلوان لذوي الضحايا والأطفال 🙏🏻🙏🏻#أطفال_الأردن 💔💔 — Kinda Alloush (@KindaAlloush) October 25, 2018

وغردت الفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور: "الله يرحمهن ويرحم اطفال هل العالم ويصبر قلب كل أم وكل اب على هل المصيبة".

الله يرحمهن ويرحم اطفال هل العالم ويصبر قلب كل ام وكل اب على هل المصيبة… #البحر_الميت #اطفال_البحر_الميت 🙏😞 pic.twitter.com/4uyqwTfW5h — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) October 25, 2018

وكتبت الممثلة السورية، نسرين طافش عبر حسابها على "إنستغرام": "تعازينا للشعب الأردنى الشقيق فى ضحايا السيول.. والله يصبر قلب أهالى الضحايا".

وغردت المطربة الإماراتية، أحلام، عبر حسابها على "تويتر": "اللهم احفظ الإخوة والأحبة النشامى في الأردن من كل مكروه تعازينا لذوي الضحايا في منطقة البحر الميت.. حزنت حزن شديد على الاطفال الله يصبر اهاليهم ويجبر قلوبهم.. اللهم صيبًا نافعًا، كان الله في عون المتضررين، ربنا إنا لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه".

اللهم احفظ الإخوة والأحبة النشامى في #الاردن من كل مكروه

تعازينا لذوي الضحايا في منطقة #البحر_الميت.. حزنت حزن شديد على الاطفال الله يصبر اهاليهم ويجبر قلوبهم 💔..

اللهم صيبًا نافعًا، كان الله في عون المتضررين، ربنا إنا لا نسألك ردّ القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه.

#سيول_الاردن — AHLAM 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) October 26, 2018

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت في وقت سابق، أن السيول التي ضربت منطقة الأغوار الجنوبية في البحر الميتأسفرت عن 18 قتيلا معظمهم من الأطفال و34 جريحا فضلا عن مفقودين، ورقم الضحايا مرشح للارتفاع.

وقال الدفاع المدني الأردني إن السيول جرفت رحلة مدرسية في المنطقة ما أسفر عن مصرع أطفال وفقد العشرات.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان الملكي، اعتبارا من صباح اليوم الجمعة ولمدة 3 أيام، حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين قضوا في الحادث الأليم بمنطقة البحر الميت بعد أن داهمتهم السيول.