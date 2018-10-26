شبكة تلفزيونية أمريكية تعين "مراقبا" للمشاهد الحميمية

قررت شبكة "إتش بي أو" الأمريكية، تعيين شخص يتولى الإشراف على فريق العمل والتنسيق بين الممثلين أثناء تصوير المشاهد الحميمية، وذلك في كل مسلسلاتها وأفلامها التي تتضمن محتوى جنسيا.

وبدأت الشبكة الأمريكية المشفرة في تطبيق هذه التجربة، مع بداية تصوير الموسم الثاني من مسلسل "The Deuce"، إذ عينت منسقة للمشاهد الحميمية، تدعى أليسيا روديس، للحديث مع الممثلين قبل التصوير، وإمدادهم بكافة المعلومات المتعلقة بالمشهد، إلى جانب توفير معطر للفم ومزيل للروائح الكريهة.

ولا يقتصر دور روديس على ذلك فقط، فمن بين مسؤولياتها أيضا ضمان حماية جسدية ونفسية واجتماعية للممثل خلال فترة التصوير، كما تساعد في أن يبدو الأمر حقيقيا على الشاشة، بأقل تفاعل جسدي ممكن.

وأعلنت "إتش بي أو" عن قرارها رسميا، بمشاركتها للقاء صحفي لأليسيا روديس مع مجلة "رولينغ ستون" الأمريكية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، والخاص بإدارة العلاقات العامة.

As reported in @RollingStone, all @HBO programs with intimate scenes will be staffed by an intimacy coordinator: https://t.co/sdQww5PFrt — HBO PR (@HBOPR) October 25, 2018

وجاء قرار شبكة "إتش بي أو" بتعيين مراقب للمشاهد الحميمة، تزامنا مع مرور عام على بدء حركات نسائية ضد الاعتداءات الجنسية في هوليوود، مثل "Me Too" و"Time's Up".

يذكر أن شبكة "إتش بي أو" تشتهر بتقديمها محتوى للبالغين، إذ أن أشهر مسلسلاتها الحائزة على جوائز عالمية، مثل "Game of Thrones" و"Westworld"، تتضمن مشاهد حميمية بين أبطالها.