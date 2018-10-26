"آبل" تحمي مستخدميها من أجهزة المخابرات الأمريكية

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez رئيس "آبل" يدافع عن "عيب آيفون الخطير" (فيديو)

ووفقا لمصادر لموقع " Forbes "، فقد تمكنت شركة أمريكية تحت مسمى "Grayshift" من تطوير خوارزمية تسمح بمعرفة كلمات المرور لجميع الأجهزة العاملة بنظام " iOs"، بما في ذلك "آيفون إكس". وأضاف الموقع أن الشركة استخدمت تكنولوجيتها في مصلحة أجهزة المخابرات والسلطات الأمريكية.

وأعلن الموقع أن شركة "آبل" تمكنت من إغلاق الثغرة الأمنية، كما أنها قامت بتطوير نظام حماية لهواتفها التي تعمل بنظام " iOs 12" وما فوق.

في نفس الوقت، يتم الاحتفاظ بإمكانية "استخراج جزئي للبيانات"، ومنها المعلومات غير المشفرة أو المعلومات حول أحجام الملفات وبنية المجلد على الجهاز.