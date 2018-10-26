الموت يفجع الفنانة المصرية زينة

أفجع الموت الفنانة المصرية، زينة، حيث قامت بنعي مساعدها، محمود برازيلي، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وغردت الفنانة عبر "تويتر"، قائلة: "كده يا محمود تسيبني… أكتر إنسان حبني وأخلص لي في الدنيا… اشتغل معايا وهو عنده 16 سنة… أبويا الله يرحمه رباه، كبر على أيدينا وبين أهلي… استحملني وكان بالنسبة لي ابني وأخويا وصديقي… طول عمري وأنا عارفة أنه هيموت بدري بس مش بدري أوي كده… الله يرحمك يا محمود برازيلي".

كده يا محمود تسيبني 💔

اكتر إنسان حبني واخلص لي في الدنيا…اشتغل معايا وهو عنده ١٦ سنة ابويا الله يرحمه رباه كبر علي أيدينا وبين اهلي…استحملني وكان بالنسبالي ابني وأخويا وصديقي…طول عمري وانا عارفة انه هايموت بدري بس مش بدري اوي كده…الله يرحمك يا محمود برازيلي. pic.twitter.com/XrG62QytIs — زينة Zeina (@zeinareda) October 25, 2018

يشار إلى أن سبب وفاة محمود برازيلي هو تدهور عام في الصحة، حيث لاقته المنية، يوم أمس الخميس.

وتفاعل المستخدمون مع الفنانة بشكل كبير، وتقدموا لها بأحر التعازي، داعين بالرحمة له وبالصبر والسلوان لأهله وأصدقائه.