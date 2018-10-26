نجم لبناني يدخل القفص الذهبي وزوجته روسية (صور)

ونشرت الممثلة، تاتيانا مرعب، عبر صفحتها على "الفيسبوك" صورا من مراسم حفل الزفاف، حيث تظهر الصور العروسين أثناء توقيعهما عقد القران.
وارتدت الشابة الروسية فستانا أبيض يشبه فساتين السهرة، وكانت بيدها باقة من الورود البيضاء، حيث كانت حفلة الزفاف بسيطة جدا، واقتصرت على حضور صديقهما لا أكثر.
مبروك للممثل الكوميدي #ماريو_باسيل زواجه المدني في قبرص من الشابة الروسية #الكسيا_تشيسكياكوفا ❤❤@mariobassil1 pic.twitter.com/67qGjMhuc8— Rana Naddaf (@RanaNaddaf) October 26, 2018
وعلقت تاتيانا مرعب على الصورة قائلة "وتزوج ماريو باسيل، ألف مبروك ماريوتي، عسى أن تكون أيامك مليئة بالسعادة".
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