نجم لبناني يدخل القفص الذهبي وزوجته روسية (صور)

عقد الممثل اللبناني الكوميدي، ماريو باسيل، قرانه مدنيا في جزيرة قبرص، على الشابة الروسية، ألكسيا تشيسكياكوفا.

ونشرت الممثلة، تاتيانا مرعب، عبر صفحتها على "الفيسبوك" صورا من مراسم حفل الزفاف، حيث تظهر الصور العروسين أثناء توقيعهما عقد القران.

وارتدت الشابة الروسية فستانا أبيض يشبه فساتين السهرة، وكانت بيدها باقة من الورود البيضاء، حيث كانت حفلة الزفاف بسيطة جدا، واقتصرت على حضور صديقهما لا أكثر.

وعلقت تاتيانا مرعب على الصورة قائلة "وتزوج ماريو باسيل، ألف مبروك ماريوتي، عسى أن تكون أيامك مليئة بالسعادة".