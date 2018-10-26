ملابس زفاف الأمير هاري وميجان ماركل في معرض بقصر وندسور

افتتح اليوم الجمعة في قلعة وندسور في إنجلترا معرض "الزفاف الملكي: دوق ودوقة ساسكس" ليتيح للزوار نظرة أقرب على الملابس التي ظهرت في ذلك الحفل، الذي تابعته أنظار الملايين حول العالم في مايو/أيار الماضي.

وبحسب رويترز. وأبرز ما يقدمه المعرض للزوار هو الثوب الذي ارتدته ميجان ماركل في حفل زفافها على الأمير البريطاني هاري. وارتدت الممثلة الأمريكية السابقة، التي صارت حاليا دوقة ساسكس، خلال زفافها الأسطوري لحفيد الملكة إليزابيث ثوبا انسيابيا من الحرير من تصميم كلير وايت كيلر المديرة الفنية لدار جيفانشي الفرنسية للأزياء.

© REUTERS / Ian Vogler بالفيديو... الأمير هاري وزوجته ينجوان من الموت

ويستمر المعرض حتى يناير/كانون الثاني.

كما تضمن المعرض طرحة العروس التي ارتدتها مع الثوب وامتدت خلفها بطول بلغ خمسة أمتار والمزينة بتطريز على شكل أزهار عددها 53 تمثل كل منها دولة من دول الكومنولث وكذلك التاج المرصع بالألماس، الذي أعارته لها الملكة إليزابيث وأيضا الحذاء الذي ارتدته في الزفاف.

كما عرضت نسخة مطابقة للزي العسكري الذي ارتداه الأمير هاري، خلال الحفل وأزياء كبار الأمراء والأميرات.

ويمكن لزوار المعرض رؤية الملابس عن قرب والاستماع لحديث الثنائي الملكي عن تحضيرات الزفاف عبر أجهزة صوتية وشرح من المصممة وايت كيلر لعملها على ثوب ميغان.