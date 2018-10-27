روبرت دي نيرو عن تسلمه طرود ملغومة: هناك ما هو أقوى من القنابل

علق الممثل الأمريكي، روبرت دي نيرو للمرة الأولى، على تلقي مكاتبه في مدينة نيويورك طرودا ملغومة.

وشكر دي نيرو، أمس الجمعة، مسؤولي تنفيذ القانون على التعامل مع الأمر بكل احترافية، قائلا: "أشكر الله على لأنه لم يصب أحد بأذى، وأشكر أفراد الأمن والسلطات المحلية الشجعان على حمايتهم لنا"، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

© REUTERS / CHRISTINNE MUSCHI بعد نعته بـ "لفظ خارج"... ترامب يرد على إهانة روبرت دي نيرو

وتابع: "هناك شيء أقوى من القنابل، وهو أن تدلوا بصوتكم، يجب على الناس التصويت".

ويعتقد أن روبرت دي نيرو (75 عاما) استهدف بالطرود الملغومة، بسبب انتقاداته الصريحة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وإدارته، إذ أن في شهر يونيو/حزيران، تصدر الممثل عناوين الأخبار بعد أن سب ترامب بلفظ خارج، أثناء بث مباشر لحفل جوائز "توني".

كما سبق لدي نيرو أن أبدى رغبته في لكم ترامب على وجهه، ونعته بألفاظ مثل "الأحمق" و"كارثة وطنية" و"الغبي" و"إحراج للدولة".

وذكرت السلطات الأمريكية، أول أمس الخميس، أن طردين ملغومين أرسلا إلى جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كما أرسل طرد ثالث إلى الممثل روبرت دي نيرو في نفس اليوم.

وأضافت السلطات أن الطرود الثلاثة تماثل 7 طرود أرسلت إلى عدد آخر من الشخصيات الديمقراطية البارزة ومنتقدين للرئيس دونالد ترامب.

ولم تنفجر أي من الطرود العشرة، لكن السلطات كثفت جهودها للوصول إلى مرسلها وسط حملة تعج بالخلافات قبل الانتخابات التي ستجرى في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي يسعى الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب للاحتفاظ فيها بالأغلبية التي يتمتع بها في مجلسي الكونغرس.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الطرود، وحث مكتب التحقيقات الاتحادي السكان على الإبلاغ عن أي معلومات تتوافر لديهم كما دعاهم لتوخي الحذر واليقظة.