طرح سترة شهيرة لمايكل جاكسون للبيع في مزاد... تعرف على سعرها (صور)

وقالت دار جوليان للمزادات، أمس الجمعة، إن سعر سترة جاكسون يصل إلى 100 ألف دولار، والتي ارتداها خلال جولة غنائية عالمية لألبومه الشهير "باد"، استمرت من عام 1987 حتى عام 1989. ويحمل ظهر السترة توقيع جاكسون، وفقا لرويترز.
وتعد السترة، المزودة بالعديد من السحابات والأحزمة، أحد أبرز الأزياء التي ارتداها المغني الراحل إلى جانب سترته الجلدية ذات اللونين الأحمر والأسود، التي ارتداها في فيديو أغنيته "ثريلر"، وبيعت في مزاد عام 2011 بسعر 1.8 مليون دولار.
#Michael_Jackson’s “#Bad” jacket up for auction https://t.co/3k35DxQGdX @OfficialNstage pic.twitter.com/xhEA83WiSp— NEWSTAGE (@NStageNews) October 27, 2018
وأصبحت متعلقات مايكل جاكسون من أكثر مقتنيات المشاهير التي تحظى بالاهتمام منذ وفاته المفاجئة في 2009 في لوس أنجلوس وهو في عمر الـ 50، إثر جرعة زائدة من عقار مخدر كان يستخدمه ليساعده على النوم.
ويعرض رجل الأعمال ميلتون فيريت، وهو من أبناء تكساس وناشط في مجال الأعمال الخيرية، سترة "باد" مع نحو مئة قطعة أخرى من مجموعته الكبيرة من تذكارات موسيقى الروك آند رول.
ويملك فيريت سترة أغنية "ثريلر" أيضا، ويجوب بها مستشفيات الأطفال، لكنه لن يعرضها في المزاد.
وسيخصص جزء من عائدات المزاد لجمعية ميوزيك كيرز، وهي الذراع الخيرية لـ "ريكوردينغ أكاديمي"، التي تمنح جوائز جرامي الموسيقية المرموقة، وتقدم الجمعية خدمات صحية وغيرها للموسيقيين.
وقال فيريت "يمثل هذا المزاد فرصة لرد الجميل إلى الأوساط الموسيقية".
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