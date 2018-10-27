طرح سترة شهيرة لمايكل جاكسون للبيع في مزاد... تعرف على سعرها (صور)

وقالت دار جوليان للمزادات، أمس الجمعة، إن سعر سترة جاكسون يصل إلى 100 ألف دولار، والتي ارتداها خلال جولة غنائية عالمية لألبومه الشهير "باد"، استمرت من عام 1987 حتى عام 1989. ويحمل ظهر السترة توقيع جاكسون، وفقا لرويترز.

وتعد السترة، المزودة بالعديد من السحابات والأحزمة، أحد أبرز الأزياء التي ارتداها المغني الراحل إلى جانب سترته الجلدية ذات اللونين الأحمر والأسود، التي ارتداها في فيديو أغنيته "ثريلر"، وبيعت في مزاد عام 2011 بسعر 1.8 مليون دولار.

وأصبحت متعلقات مايكل جاكسون من أكثر مقتنيات المشاهير التي تحظى بالاهتمام منذ وفاته المفاجئة في 2009 في لوس أنجلوس وهو في عمر الـ 50، إثر جرعة زائدة من عقار مخدر كان يستخدمه ليساعده على النوم.

ويعرض رجل الأعمال ميلتون فيريت، وهو من أبناء تكساس وناشط في مجال الأعمال الخيرية، سترة "باد" مع نحو مئة قطعة أخرى من مجموعته الكبيرة من تذكارات موسيقى الروك آند رول.

© REUTERS / HANDOUT سترة للمطرب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون معروضة للبيع في مزاد

ويملك فيريت سترة أغنية "ثريلر" أيضا، ويجوب بها مستشفيات الأطفال، لكنه لن يعرضها في المزاد.

وسيضم المزاد، الذي يقام في العاشر من نوفمبر في مقهى "هارد روك" في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك، آلات غيتار كهربية، عزف عليها بوب ديلان وبول مكارتني وإريك كلابتون، وعضوا فرقة "يو2" المعروفان بلقبي ذا إيدج وبونو، ومن المتوقع أن يباع الجيتار الواحد بما يتراوح بين 20 و50 ألف دولار.

وسيخصص جزء من عائدات المزاد لجمعية ميوزيك كيرز، وهي الذراع الخيرية لـ "ريكوردينغ أكاديمي"، التي تمنح جوائز جرامي الموسيقية المرموقة، وتقدم الجمعية خدمات صحية وغيرها للموسيقيين.

وقال فيريت "يمثل هذا المزاد فرصة لرد الجميل إلى الأوساط الموسيقية".