فتاة مصرية خدعت الجميع... بمن فيهم وزير خليجي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، قصة فتاة مصرية، استطاعت أن تكون محط اهتمام الجميع، بسبب مزحة أطلقتها.

وزعمت سارة أبو الخير عبر حسابها على "إنستغرام" أن فكرتها المتعلقة بشواء اللحم والدجاج أسفل الصواريخ التي تطلقها وكالة "ناسا" لأبحاث وعلوم الفضاء، حازت على اهتمام المؤسسة الأمريكية الشهيرة.

© Sputnik . Pavel Lisitsyn مزحة لوزير الخارجية السوري حول أنظمة الدفاع الجوي "إس-400"

ولم تكتف الفتاة بهذا، بل قالت إنها طلبت التواصل مع "ناسا" من أجل إرسال دعوة لها لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هناك شركة منافسة آخرى ترغب في الاستفادة من فكرتها، وهي " سبيس إكس ".

كما ادعت أن شبكة "نتفليكس" طلبت منها تصوير فيلما وثائقيا عن رحلتها إلى أمريكا، من أجل عرض فكرتها هناك للحصول على أعلى سعر مقابل مشروعها، والذي أطلقت عليه "باربكيو سبيس شوب".

ولكن عندما حاول معدو برامج تلفزيونية التواصل مع سارة أبو الخير، من أجل استضافتها للحديث عن سبقها العلمي، صدمتهم بأن الأمر لم يخرج مجرد مزحة، وأن "ناسا" لم تتواصل معها كما أشيع، وأضافت أن الواقعة برمتها جاءت فى إطار المزاح، وأن ما شاهده الجميع من رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي في إطار "الفوتوشوب"، وتعديل الصور على صفحات الوكالة.

أمس قام البعض بعمل منشن لي لأنشر قصة "سارة أبو الخير" التي اقترحت وضع لحوم تحت صواريخ ناسا وراسلتها ناسا التي اعجبت بالفكرة ثم راسلها الكثير من المشاهير.

ما لقيت خبر رسمي يأكد الخبر لذلك ما نشرته.



الآن قرأت خبر أن الموضوع كله كان "مزحة" على حد قولها وكل شيء تم تعديله بالفوتوشوب. pic.twitter.com/WNRObkum3u — إيـاد الحمود (@Eyaaaad) October 27, 2018

وكان من بين المنخدعين بمزحة الفتاة المصرية، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبد الله بن زايد، والذي أوضح له أن القصة غير حقيقية، وأكدت أنها اختلقت الأمر في إطار تجربة كانت تجريها على مواقع التواصل الاجتماعي بواسطة أصدقائها.

وفي المقابل، شكر الشيخ عبد الله بن زايد المغرد على توضيحه له، قائلا له: "شكرا سيدي على المعلومة".