الكشف عن أطول تمثال في العالم (فيديو)

تستعد الهند للكشف عن أطول تمثال في العالم، بعد أن استغرقت عملية بنائه خمس سنوات، بتكلفة تجاوزت الـ100 مليون دولار، وملايين الأطنان من الإسمنت والصلب.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بالكشف عن التمثال في 31 من الشهر الجاري، بمناسبة ذكرى ميلاد ساردار فالاباي باتل، أحد الآباء المؤسسين للهند، الذي توفى في عام 1950.

ويبلغ طول التمثال 182 مترا، وهو ضعفي طول تمثال الحرية في نيويورك، كما أنه يفوق طول أطول تمثال في العالم حاليا بـ30 مترا، وهو تمثال معبد الربيع لبوذا.

ويضم الجزء الداخلي من التمثال قاعة تتيح لنحو 200 زائر إطلالة واسعة على المنطقة المحيطة، ويوجد بجانبه فندق وقاعة للمؤتمرات.

ويقع التمثال المصنوع من البرونز على ضفة نهر نارمادا، في ولاية غوجارات شمال غربي الهند.