قناع الموت يباع بـ 100 ألف روبل

ظهر على أحد المواقع الإلكترونية الروسية إعلان لبيع قناع الموت الخاص بالشاعر الروسي الكسندر بوشكين بمبلغ 100 ألف روبل، أي ما يعادل 1500 دولار تقريباً.

موسكو — سبوتنيك . وأكد مالك القناع وهو أحد ساكني مدينة بطرسبورغ أن قناع الشاعر قد تصنيعه في ورشة النحات الروسي فيودور تولستوي وتم توريثه له.

وقال المالك:

"كان جدي متزوجا من إحدى أقرباء النحات فيودور تولستوي، وبعد وفاته احتفظ جدي بالقناع، ثم انتقل إلى ولداي ومن بعده لي".

الجدير بالذكر أن قناع الموت صنع لأول مرة في يوم وفاة الشاعر بوشكين من قبل النحات ساموئيل جيلبرغ.

وكان قناع الموت يصنع عن طريق سكب مادة الجص أو الشمع على وجه الميت من أجل الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عنه،.

ووفقا للموقع الإلكتروني لمتحف بوشكين في مدينة سانت بطرسبرغ فإن من بين الخمسة عشر قناعا لبوشكين، نجا أربعة فقط، واثنان منهم متواجدان في المتحف.