"لا شيء يتلاشى.. فقط تتحول الأشياء".. معرض تشكيلي في قصر محمد علي

تحت شعار "لا شيء يتلاشى، كل شيء يتحول فقط"، افتتح عدد من الوزراء ونجوم السياسة والفن والمجتمع، معرضا تشكيليا، في قصر الأمير محمد علي في حي المنيل بوسط القاهرة.

© Photo / THE EGYPTIAN MINISTRY OF CULTURE 71 قطعة أثرية نادرة تصل إلى المتحف المصري الكبير (صور) وتضمن المعرض المقام اليوم، السبت ٢٧ أكتوبر/ تشرين الأول، داخل القصر الأثري، مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية لعدد من أفضل الفنانين التشكيليين من مصر والخارج.

وجرى الافتتاح في حضور نخبة من كبار الشخصيات ونجوم الفن فى مصر والعالم، من بينهم وزراء الآثار الحالي والسابق، بجانب عدد من المسؤولين في وزارات الثقافة والخارجية والآثار ، وكذلك بعض الساسة والمتخصصين في مجالات الإعلانات والتسويق.

كما تضمن افتتاح المعرض، عرضا تسويقيا، لبعض المنتجات المصنعة محليا، وكذلك عالميا، بهدف ترويجي، وذلك برعاية مجموعة من كبريات الشركات العالمية، التي ساهمت في دعم ورعاية المعرض.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للزوار، بداية من غد الأحد ٢٨ أكتوبر/ تشرين الأول ولمدة شهر كامل، حيث تظل المعروضات الفنية متاحة حتى يوم ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨.

وحسب نادين عبدالغفار، منظمة المعرض، فإن المعرض يعد بمثابة ملتقى للحضارات بين القديم والجديد منها، حيث تم إقامة معرض العام الماضي في المتحف المصري ، موضحة أن معرض هذا العام يفتح صفحة جديدة من صفحات حضارات مصر، وعلى كل المصريين زيارة قصر الأمير محمد علي، بدءا من 28 أكتوبر الجاري ولمدة شهر كامل.

© Sputnik . Ahmed Badr معرض تشكيلي في قصر محمد علي

ولفتت إلى أن المعرض يعد فرصة لتعليم طلاب كليات الفنون الجميلة المصريين، حيث تعقد محاضرات تعليمية كل يوم سبت، يحاضر فيها فنانون عالميون.

وأوضحت أن مثل هذه المعارض الهدف منها إظهار كيف تنجح المشاركات بين القطاع العام والخاص في خروج أشياء عظيمة، كاشفة أنه من المقرر إعلان تطبيق خاص بالمعرض يستطيع متصفحه الاطلاع على كل الفنانين المشاركين وأعمالهم.