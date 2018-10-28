على غرار "واتسآب"... "فيسبوك ماسنجر" يطرح تلك الميزة قريبا لجمهوره

وتجري "فيسبوك" حاليا اختبارات لميزة "حذف الرسائل" المرسلة عبر "ماسنجر"، والتي ستتحول إلى حقيقة في تحديثه المقبل، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وكشفت الصورة التي نشرتها التقنية الامريكية المعروفة في صحافة تقنية المعلومات جاين وونغ، عبر حسابها على "تويتر" عن وجود هذا الخيار الجديد، من خلال تحليلها لرموز إصدار تطبيق "أندرويد".

ويظهر في الصورة وجود خيار جديد يظهر إلى جانب "الحذف" التقليدي، والذي يذكر بمحو الرسالة بالفعل، ولكن ليس لدى المتلقي، كما يشير الزر "Unsend" إلى إزالة المحتوى من المناقشة.

Facebook Messenger is finally working on "Unsend Message" in the app for everyone!



Tip @Techmeme pic.twitter.com/5OtQrmyID3 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 12, 2018

وكان مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة "فيسبوك"، اعترف قبل 6 أشهر، بأنه يمتلك هو والمديرين التنفيذيين فقط في الشركة، ميزة حذف الرسائل الخاصة من تطبيق "ماسنجر"، وذلك عبر السنوات الماضية، وذلك بعد واقعة تعرض شركة "سوني بيكتشرز" الفنية للاختراق من جانب "هاكرز" في عام 2014.

وتتوافر ميزة حذف الرسائل عبر تطبيقات "سناب شات"، بالإضافة إلى "إنستغرام" و"واتسآب" اللذان تمتلكهما "فيسبوك".

وأكد متحدث عن "فيسبوك" لموقع "تيك كرانش" أن الشركة تعمل بالفعل على تطوير خاصية "حذف الرسائل" من تطبيق "فيسبوك ماسنجر".