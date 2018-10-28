إليسا تظهر بفستان "مثير للجدل" في احتفالها بعيد ميلادها (صور + فيديو)

ولأن هذا أول عيد ميلاد لإليسا، بعد إعلانها إصابتها بمرض سرطان الثدي وشفائها منه، كما أنه لأن شهر أكتوبر هو شهر التوعية ضد هذا المرض الخبيث، فقد حرصت إليسا على الظهور بإطلالة مختلفة، إذ ظهرت بفستان وردي اللون.

وسيطر اللون الوردي على كل شيء في عيد ميلاد إليسا ، بداية من قالب الحلوى مرورا بالديكورات ونهاية بملابسها.

وامتلأت صفحات محبو المطربة اللبنانية عبر موقع "إنستغرام"، بصور وفيديوهات من الحفل.

وظهرت إليسا في حالة سعادة كبيرة ترقص وتغني مع أصدقائها.

وعبرت إليسا عن شكرها لكل معجبيها على تمنيتاتهم لها بعيد ميلاد سعيد، وغردت عبر حسابها على "تويتر": "لا يمكنني العثور على كلمات للتعبير عن مدى سعادتي بكل هداياكم وأمنيتاتكم، لقد جعلتم عيد ميلادي يوما مميزا للغاية وذو مغزى، احتفالا أشعر أنني مباركة به".

I can’t find words to express how happy I am with all your gifts and wishes. You made my birthday a very special one, a meaningful one, a celebration I am blessed to live pic.twitter.com/jR2Y0nwSto — Elissa (@elissakh) October 27, 2018

​وأجرت فضائية "سي بي سي" لقاءا مع إليسا الأسبوع الماضي، للحديث عن صراعها مع سرطان الثدي، وتغلبها عليه، والذي سيذاع خلال الفترة المقبلة.