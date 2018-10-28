حيلة بسيطة تغير من طريقة استخدامك لـ "مستندات غوغل" إلى الأبد

أصبح من السهل الآن استخدام "مستندات غوغل" من أي وقت مضى، بعدما وفرت شركة "غوغل" الأمريكية حيلة جديدة لكل مستخدميه.

وأعلنت "غوغل" عبر تغريدة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن توفيرها لقائمة جديدة من الاختصارات، لإنشاء المستندات والاستمارات وعروض الشرائح التقديمية وجداول البيانات والمواقع، مباشرة من متصفح الإنترنت الخاص بالمستخدم، وفقا لمجلة "تايم" الأمريكية.

© REUTERS / Arnd Wiegmann "غوغل" تفرض رسوما على شركات الهواتف الذكية مقابل خدماتها

وأصبح في الإمكان الآن كتابة في شريط البحث في متصفح الإنترنت: "doc.new" أو "docs.new" أو "document.new"، من أجل الانتقال بشكل مباشر إلى مستند جديد، وكتابة "form.new" أو "forms.new" للانتقال مباشرة إلى استمارة جديدة، وكتابة "slide.new" أو "slides.new" أو "presentation.new" لإنشاء شرائح تقديمية جديدة، وكتابة "Site.new" أو "sites.new" أو "website.new" لإنشاء مواقع "غوغل" جديدة.

كما تكمن الميزة وراء هذه الاختصارات الجديدة، هي أنه من الممكن أن تعمل من كل متصفحي الإنترنت، وليس مقتصرا فقط على متصفح "غوغل كروم".

Introducing a ✨.new ✨ time-saving trick for users. Type any of these.new domains to instantly create Docs, Sheets, Slides, Sites or Forms ↓ pic.twitter.com/erMTHOsdyH — Google Docs (@googledocs) October 25, 2018

ووصف مواقع "وايرد" الأمريكي، حيلة "غوغل" الجديدة، بشأن إنشاء المستندات والاستمارات بطريقة سهلة بأنها "غبية"، مشيرا إلى أنها لم تقم بسحر حقيقي من أجل تقديم هذه الميزة، وإنما كل ما فعلته هو الاستفادة من "دومين واسع الشهرة" تم إطلاقة منذ عام 2014، بواسطة شركة "تشارلستون رود ريجستري"، والذي يوفر استخدام كلمة ".new" لإنشاء تطبيقات لكل بشكل محدود، مثل tv show.new وauthor name.new، وحملات تسويقية مثل cheerios.new وshampoo.new.