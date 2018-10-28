بالفيديو... رد فعل نانسي عجرم بعدما قبلها شاب على المسرح

وسمحت نانسي عجرم للشاب بالصعود، وحاول حارسها الخاص لحمايتها منه، ولكنه وقفت إلى جوار المعجب، وسمحت أن يلتقط الصورة معها.
ولكن فور أن حصل الشاب على صورته التذكارية، والتي التقطها حارس نانسي عجرم، حتى باغتها وقبلها سريعا، ليقوم الحارس بإبعاده عنها.
وفي المقابل، صرخ المعجب، معبرا عن فرحته من تقبيله لنانسي عجرم، وسط ضحك المطربة اللبنانية الشهيرة وخجلها مما فعله.
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Fans make it on fire too in @nancyajram ’s London concert 👌😆😆💥💃🕺🏻 #IndigoAtTheO2 _ Videos @georgie_kid @saratayy #London #UK @indigoattheo2 Sunday 21 October 2018 Powered @layalieventslondon @360_live @sevents.paris @masterpiece_events_usa #بدنا_نولع_الجو #لندن #بريطانيا __ — #NancyAjram #BestIdolNA #Queenofhearts #LegendStar #Queenofpopmusic #spreadthenancylove #soproudofnancyajram #InternationalArtist #3ajarem #NancyAjramLovers #NancyAjramClub #NancyAjramFans #نانسي_عجرم #نانسيات #ملكة_القلوب #ملكة_التواضع #فراشة_الغناء_العربي #سفيرة_النوايا_الحسنة #معشوقة_الجماهير #نانسي_عجرم_الرقم_الصعب #نجمة_الاجيال #أميرة_الغناء_العربي #أميرة_المسرح #عجارم
وأطلت نانسي عجرم في الحفل الذي أقيم على مسرح "O2" بملامح حمل واضحة، وارتدت فستانا باللون الذهبي قصير كشف عن بطنها المنتفخ.
يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم كان هو كليب "بدنا نولع الجو"، من إخراج سمير سرياني، وكلمات سمير نخلة، وألحان جوزيف جحا، وتوزيع باسم رزق، وتقترب من حصد 11 مليون مشاهدة، منذ طرحها في أواخر شهر سبتمبر/أيلول.
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