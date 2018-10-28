صدمة كبيرة تنتظر السعوديين... نجوم مصارعة يغيبون عن "الجوهرة الملكية"

وسط ترقب العديد من عشاق المصارعة الحرة، لثاني مهرجانات "WWE" في السعودية، والمقام في مطلع الشهر المقبل، فإن هناك نجوم مصارعة سيغيبون عن المشاركة في الحدث المنتظر على أرض المملكة.

ولم يذكر الإعلان الرسمي لمهرجان "الجوهرة الملكية"، والذي نشره رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على "تويتر"، مشاركة نجمي المصارعة جون سينا ودانيال برايان في الحدث، عكس ما كان مقررا.

فعالياتنا الرياضية مستمرة

جمهورنا يستاهل

2 نوفمبر في الرياض #كراون_جول_السعودية pic.twitter.com/kCWQD7fl8Y — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) October 27, 2018

وكان من المفترض أن يشارك سينا وبرايان في الحدث الأبرز في المهرجان، وهي مباراة كأس العالم التي سيشارك فيها كل من وكيرت أنجل وراي ميستريو وسيث رولينز، بالإضافة إلى راندي أورتن وذا ميز ودولف زيغلر وجيف هاردي.

WWE Issues A Response To The Reports That Daniel Bryan And John Cena Are Refusing To Work Crown Jewel



Details Here: https://t.co/BMLZzTIGCW pic.twitter.com/UjOZXrsnVR — IWNerd.com — WWE Predictions! (@InnerN3rd) October 25, 2018

ويأتي هذا وسط تأكيد تقارير أن اعتذار جون سينا عن عدم المشاركة في مهرجان "الجوهرة الملكية" في السعودية، جاء اعتراضا منه على مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بداخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وفقا لموقع "ريسلنيغ نيوز" الأمريكي.

ووفقا للموقع، فإن مصدر من داخل "WWE" أكد أن جون سينا قاطع مهرجان "الجوهرة الملكية" بنسبة 100% وأن ليس هناك شيئا سيغير من قراره.

بينما أشار مصدر مقرب من سينا نفسه للموقع، أنه خائف من أن مشاركته في المهرجان ستؤثر على مشواره السينمائي، وأن النقود التي سيتلقاها مقابل المشاركة فيه لا يستحق الهجوم الذي سيتعرض له.

© AP Photo / Amr Nabil شاهد ما فعله مصارعون سعوديون بإيرانيين على حلبة "أعظم رويال رامبل"

ويعد جون سينا أبرز نجم مصارعة حرة في شركة "WWE"، خلال الـ 10 سنوات الماضية.

يذكر أن الممثل الممثل العالمي، جيرارد باتلر، ألغى بشكل مفاجئ زيارته الأولى للعاصمة السعودية، الرياض، لحضور افتتاح أحدث أفلامه السينمائية هناك، وأوضح، في حديث لقناة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه لن يحضر إلى السعودية، وقت اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقحي، منذ 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والذي أعلن رسميا عن مقتله في 20 أكتوبر/تشرين الأول.

وسيقام مهرجان "الجوهرة الملكية" أو "Crown Jewel" الجمعة الموافق 2 نوفمبر المقبل، في استاد جامعة الملك سعود العاصمة السعودية الرياض.

ويعد هذا ثاني حدث يقام في المملكة العربية السعودية، كجزء من الشراكة طويلة الأمد بين "WWE" والمملكة، من بعد مهرجان "أعظم رويال رامبل"، الذي أقيم في شهر أبريل/نيسان.