هكذا يمكنك استبدال جواز السفر بـ"بصمة الوجه" (فيديو)

يستخدم المسافرون جوازات السفر للتنقل بين حوالي 200 دولة حول العالم، ويعد الوثيقة الرسمية، التي يمكن لحاملها دخول دولة أخرى.

وتتفاوت الإجراءات المرتبطة بالسماح للأجانب بدخول الدولة المتجه إليها، فبينما تشترط بعض الدول الحصول على تأشيرة دخول قبل مغادرة بلده الأول، تسمح دول أخرى بالحصول على التأشيرة عند الوصول، إضافة إلى إجراءات أخرى تختلف من دولة إلى دولة، وفقا لضوابط أمنية لضمان عدم دخول أجانب إليها بطريقة غير قانونية.

ويعمل خبراء التكنولوجيا الحيوية على توفير تقنيات جديدة تسمح للمسافرين بالتخلي عن جواز السفر وما يرتبط به من إجراءات روتينية ربما تصيب البعض بالممل، وتستبدلها بـ"بصمة الوجه"، التي لا تحتاج من المسافر سوى الوقوف على ممر متحرك أمام جهاز إلكتروني يرصد ملامح وجهه وبصمة العين في وقت قياسي، بحسب تقرير نشرته صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.

وتقول الصحيفة إن التقنية الجديدة ستوفر الكثير من الوقت والجهد في المطارات، التي تطبقها حول العالم، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من المسافرين على استعداد للتخلي عن جوازات سفرهم التقليدية واستخدام التقنية الجديدة.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يوضح أن 77 في المئة من مطارات العالم تتجه نحو تطبيق التقنية الجديدة خلال السنوات المقبلة.