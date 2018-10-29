"أي بي إم" تستحوذ على شركة ريد هات للبرمجيات مقابل 34 مليار دولار

وهذه أكبر صفقة استحواذ بالنسبة لشركة أي.بي.إم. وتؤكد جهود جيني روميتي الرئيس التنفيذي للشركة لتوسيع عروض الشركة في مجال البرمجيات والتي تعتمد على الاشتراكات مع مواجهتها لتباطؤ مبيعات البرمجيات وانكماش الطلب على أجهزة الكمبيوتر الرئيسية.
وقالت روميتي في بيان إن "الاستحواذ على ريد هات سيغير قواعد اللعبة.. أي.بي.إم ستصبح الشركة رقم واحد في العالم التي تزود خدمات الحوسبة السحابية الخاصة والعامة".
ومن المتوقع الانتهاء من الصفقة بين أي.بي.إم وريد هات في النصف الثاني من 2019. وقالت أي.بي.إم إنها تعتزم وقف برنامج إعادة شراء أسهمها في 2020 و2021 للمساعدة في تمويل الصفقة.
وبحسب "رويترز"، قالت أي.بي.إم إن جيم وايت هورست سيستمر في منصبه رئيسا تنفيذيا لريد هات كما سيظل مجلس الإدارة الحالي للشركة في أداء دوره. وتعتزم أي.بي.إم الحفاظ على المقر الرئيسي لريد هات ومنشآتها وعلاماتها التجارية وأساليبها.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)