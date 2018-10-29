حفظي يكشف عن قيمة جوائز مهرجان القاهرة السينمائي

قال محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن الدورة الحالية هي دورة استثنائية يتم الاحتفال فيها بـ 40 عاما على مهرجان القاهرة.

وأثنى حفظي على دور وزارة الثقافة والشركاء الرعاة للمهرجان والدور المبذول هذا العام من أجل إنجاح الدورة الـ 40 التي تعد تاريخية خاصة في ظل المنافسات الكبرى التي يشهدها العالم مع ظهور العديد من المهرجانات، والتي تتناول القضايا الهامة.

وتابع، أن بعض القضايا التي كانت معروضة الفترة الماضية هي تمثيل المرأة، وأن المهرجان هذا العام يضم برنامجا خاصا بالمخرجات العربيات.

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