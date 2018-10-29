حفظي يكشف عن قيمة جوائز مهرجان القاهرة السينمائي

وأثنى حفظي على دور وزارة الثقافة والشركاء الرعاة للمهرجان والدور المبذول هذا العام من أجل إنجاح الدورة الـ 40 التي تعد تاريخية خاصة في ظل المنافسات الكبرى التي يشهدها العالم مع ظهور العديد من المهرجانات، والتي تتناول القضايا الهامة.
وتابع، أن بعض القضايا التي كانت معروضة الفترة الماضية هي تمثيل المرأة، وأن المهرجان هذا العام يضم برنامجا خاصا بالمخرجات العربيات.
وأضاف، أن العام الحالي ستمنح لجوائز للمرة الأولى لبعض الأفلام منها جائزة الجمهور وقيمتها 20 ألف دولار، وتمنح للفيلم الذي يختاره الجمهور.
ونوه إلى أن الجائزة الثانية هي أفضل فيلم عربي، وتختارها لجنة تحكيم من ثلاثة نقاد وقيمتها 15 ألف دولار، وأن هذه الجوائز ستستقطب بعض الأفلام التي كانت تذهب لبعض المهرجانات الأخرى.
وأكد أن مؤسسة ساويرس تبرعت بمبلغ 2 مليون جنيه لمهرجان القاهرة السينمائيوتنطلق الدورة الـ٤٠ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم ٢٠ نوفمبر وتستمر حتى ٢٩ من نفس الشهر ويفتتح الدورة الجديدة فيلم Green book للمخرج بيتر فاريلي، ويكرم الممثل العالمي ريف فاينز والنجم حسن حسني بمنحهما جائزة فاتن الحمامة التقديرية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)