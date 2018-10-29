بالفيديو... هاري وميغان يتحديان الأمطار على شاطئ في نيوزيلندا

قرر الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، زيارة شاطئ في نيوزيلندا، اليوم الاثنين، وتحديا الأمطار متجولين في متنزه أبل تاسمان الوطني، لمشاهدة أنواع نادرة من الطيور خلال آخر محطة في جولتهما في المحيط الهادي.

وبحسب وكالة "رويترز"، قضى الزوجان يومهما الثاني في نيوزيلندا في الطرف الشمالي للجزيرة الجنوبية من البلاد، بعد رحلة قصيرة بطائرة هليكوبتر من العاصمة ولنجتون التي وصلا إليها أمس الأحد بعد زيارات شملت استراليا وفيجي وتونغا.

ورحبت القبيلة المحلية إيوي بالزوجين الملكيين، في موقع للتخييم بجوار الشاطئ، بمراسم تقليدية مصحوبة بالنفخ في الأصداف فيما قام هاري وميغان بالتحية التقليدية التي تعرف باسم "هونغي"، والتي تتلامس فيها أنفا الشخصين، مع صف طويل من الناس.

Despite the bad weather, Prince Harry and Meghan Markle still had a chance to see some of New Zealand's cheeky wildlife https://t.co/nEvsxqGpFD #RoyalVisitNZ pic.twitter.com/6HTUf0GTya — Newshub (@NewshubNZ) October 29, 2018

​وقال الأمير هاري "من زوجتي ومني ومن جنيننا الصغير نقول لكم إنه لشرف أن نكون هنا… توقعات الطقس كانت أسوأ من ذلك ونحن سعداء الحظ فعلا لأننا هنا. المطر نعمة وتذكرة بارتباطنا بالأرض".

Harry and Meghan receive traditional Maori greeting as they land in New Zealand https://t.co/xB058BStOD pic.twitter.com/fuM8vFyDHw — ITV News (@itvnews) October 28, 2018

​وقضى الزوجان الصباح في ولنيغتون في مناقشة أمور الصحة النفسية مع أفراد من مجموعة دعم في مقهى بجوار الشاطئ، وحضر الزوجان مساء أمس حفلا بمناسبة ذكرى مرور 125 عاما على منح النساء حق التصويت.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن للصحفيين، إنها ناقشت ملفات متعلقة بالهادي وبالتغير المناخي مع الزوجين أمس الأحد.