قبل الإعلان رسميا عنه... مفاجأة مدوية في "آيباد" الجديد (صور)

مع قرب العد التنازلي لإعلان شركة "أبل" الأمريكية عن مفاجآت لمستهلكيها، غدا الثلاثاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول، أزاحت تقارير الستار عن بعض ملامح الاحتفالية.

وسيحمل جهاز "أبل" اللوحي الجديد "آيباد برو"، والمتوقع الكشف عنه غدا، مفاجأة مدوية، تتعلق بتخلصه من أبرز سماته، وهو الزر الخاص بالشاشة الرئيسة، وفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية.

© Sputnik . Natalia Seliverstova "أبل" تجهز مفاجآت مذهلة بعد 9 أيام... تلك تفاصيلها

وتم الكشف عن المفاجأة، وفقا لرمز تم العثور عليه في أحدث إصدار من برنامج " أبل " الخاص بنظام التشغيل "آي أو إس"، إذ سيكون "آيباد" الجديد مصمم بشاشة كاملة، مع حواف أكثر سمكا من جميع جوانبه.

وسيظل "آيباد" الجديد يحتوي على زر الطاقة وزر الصوت، كما أن سيكون في أعلى شاشته "حز"، كالذي متوافر على شاشة هاتف "آيفون إكس".

وسيكون هذا التصميم الجديد، هو أول تغيير مهم في الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل "آي أو إس" من "أبل"، منذ إصدار 12.9 في "آيباد برو" في عام 2015.

iOS 12.1 Code Reveals Official 2018 iPad Pro Design, Here’s What It Looks Like pic.twitter.com/bmw2L65IHg — iTech911 🚨 —  iBuy. iSell. iSwap (@iTech911) October 29, 2018

كما أن "آيباد برو" الجديد، من المتوقع أن يحتوي على نسخة جديدة من بطارية "أبل" إيه 12، كالتي متوافرة في هواتف "آيفون" لعام 2018، بالإضافة إلى شريحة غرافيكس جديدة.

ومن المتوقع أن تعلن شركة "أبل" أيضا في حدثها الجديد، غدا الثلاثاء، عن نسخ محدثة من حاسبات "آي ماك" بالإضافة إلى منصة الشحن اللاسلكي "إير باور"، ومفاجأة أخرى متمثلة في نسخة جديدة من القلم الإلكتروني "أبل بنسيل"، الذي لم يحصل على أي تحديث منذ إطلاقه لأول مرة قبل 3 أعوام.