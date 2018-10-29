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23:45 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    منظمة الصحة العالمية: تلوث الهواء يقتل 600 ألف طفل سنويا

    © REUTERS / Reuters Photographer
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    قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن تلوث الهواء يودي بحياة ما يقدر بنحو 600 ألف طفل سنويا، ويؤدي إلى أعراض تتراوح بين فقدان الذكاء، إلى البدانة والتهابات الأذن، مضيفة أنه لا يوجد شيء يذكر يمكن للآباء فعله حيال هذا.

    وذكر خبراء بالمنظمة أنه لابد للآباء أن يحاولوا تجنب تلوث الهواء في المنازل، باستخدام أنواع وقود أقل تلويثا في الطهي والتدفئة وعدم التدخين، ولكن من أجل الحد من تعرض الأطفال للتلوث المحيط ينبغي لهم الضغط على الساسة لتنظيف البيئة، وفقا لرويترز.

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    © Sputnik . Alexey Jura
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    وقال المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان: "الهواء الملوث يسمم ملايين الأطفال ويدمر حياتهم"، وذكر أن أجزاء كبيرة من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من بين أكثر المناطق تضررا.

    وأضاف: "هذا الأمر يتعذر تبريره، فكل طفل يجب أن يكون قادرا على أن يتنفس هواء نقيا كي يتسنى له النمو واستغلال كل ما لديه من إمكانات".

    ولخص تقرير المنظمة أحدث معلومات بشأن تأثير تلوث الهواء، والذي يؤثر على نحو 93 في المئة من الأطفال على مستوى العالم.

    وقالت، ماريا نيرا، مديرة دائرة الصحة العامة والمحددات البيئية والاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية، إن النتائج المثيرة للقلق التي أبرزتها الدراسة، بما في ذلك الأدلة على أن التلوث يسبب وفاة الأجنة والولادة المبتسرة وكذلك أمراضا تمتد حتى البلوغ، يجب أن تؤدي إلى تغير السياسات عالميا.

    وأضافت: "ثمة شيء حاسم أيضا هو قضية التطور العصبي… تخيلوا أن أطفالنا سيكون لديهم معامل ذكاء معرفي أقل. نحن نتحدث عن تعريض جيل جديد لخطر أن يكون لديهم معامل ذكاء معرفي منخفض. هذا ليس جديدا فحسب وإنما صادم للغاية أيضا".

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    الكلمات الدلالية:
    تلوث الهواء, أخبار العالم, العالم, أطفال, وفاة, منظمة الصحة العالمية, أوروبا
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