أميرة يابانية تتخلى عن لقبها الإمبراطوري لتتزوج من الشعب (صور+فيديو)

تزوجت الأميرة اليابانية أياكو من كي موريا وهو من عامة الشعب، اليوم الاثنين 29 أكتوبر/ تشرين الأول في مراسم تقليدية في ضريح ميجي في طوكيو لتصبح أحدث نساء الأسرة الإمبراطورية اللائي تخلين عن صفتهن.

وبحسب "رويترز"، تزوجت الأميرة البالغة من العمر 28 عاما، وهي الابنة الثالثة للأمير الراحل تاكامادو ابن عم الامبراطور أكيهيتو، من كي موريا (32 عاما) الموظف بشركة نيبون يوسين للشحن.

Japan's Princess Ayako of Takamado married Kei Moriya at the Shinto Meji shrine on Monday 29th of October.

In accordance with Japanese law Ayako lost her title upon marriage, but will retain a few of her patronages.

📸 1-3 Kyoto News via AP

📸 4 Nikkei pic.twitter.com/maTEcWuZfZ — JR (@Jakreg76) October 29, 2018

وارتدت الأميرة كيمونو متعدد الطبقات وصففت شعرها بالطريقة التقليدية للطبقة الإمبراطورية في حين ارتدي موريا سترة توكسيدو سوداء مع بنطال رمادي في المراسم التي أجريت بالضريح المخصص لروح جدها الأكبر الإمبراطور ميجي.

FOR LOVE: 28-year-old Japanese Princess Ayako has officially left the Imperial family after marrying a commoner at a ceremony today at Tokyo's famed Meiji Shrine, losing her status under Japan's males-only succession law. https://t.co/rLyZ6T80lI pic.twitter.com/LJqbkS3ukZ — World News Tonight (@ABCWorldNews) October 29, 2018

وقالت الأميرة في مؤتمر صحفي بعد حفل الزفاف "تغمرني السعادة بالزواج وبأن يزورنا هذا العدد الكبير من الناس في ضريح ميجي للتهنئة".

Ahead of Japanese Princess Ayako’s wedding, the question isn't which designer the bride is wearing, but what type of kimono she will choose. https://t.co/Ff5OpHPbk8 pic.twitter.com/FmxIdfx51R — CNN Style (@CNNStyle) October 29, 2018

وأصبح من حق أفراد العائلة الامبراطورية الزواج ممن يختارونه منذ ثلاثة أجيال على الأقل. وكان الامبراطور أكيهيتو أول ولي عهد يتزوج من عامة الشعب والتي أصبحت الإمبراطورة ميتشيكو. وكانا التقيا في ملعب التنس.

وتعين على الأميرة أياكو التخلي عن صفتها الإمبراطورية بعد زواجها من فرد من عامة الشعب وفقا لقانون الخلافة الإمبراطوري الخاص بالنساء. وستحمل اسم أياكو موريا بعد توقيع أوراق الزواج في وقت لاحق.