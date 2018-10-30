ميغان ماركل تكسب الأمير هاري في منافسة لرمي الأحذية

شارك الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل في منافسة لرمي الأحذية في مدينة أوكلاند النيوزيلندية، اليوم الثلاثاء. وتابع الأطفال بحماس مجريات اللعبة التي انتهت بفوز ميغان على زوجها.

وبحسب رويترز، لم يؤثر زلزال قوته 6.1 درجة وشعر به الآلاف في نيوزيلندا على جدول أعمال دوق ودوقة ساسكس اللذين يزوران نيوزيلندا آخر محطات جولة لهما في منطقة المحيط الهادي، شملت أستراليا وفيجي وتونجا.



وقالت إيزابيلا إيتي (10 سنوات) بعد رمي الأحذية "لم تكن هناك منافسة كبيرة. أعتقد أنها (ميغان) ظنت أنها لا تملك فرصة للفوز لكنها فازت".

وقاد كل من هاري وميغان فريقا من الأطفال في منافسة على رمي أحذية المطر المطاطية، لأبعد مسافة ممكنة.

وقادت ميغان التي كانت ترتدي سروالا أسود وسترة فريقها للنصر، بعدما ألقت حذاء مطاطيا بفارق متر عن حذاء رماه هاري.

وتشتهر هذه اللعبة في بلدة تايهابي الريفية التي تقع على بعد 420 كيلومترا جنوبي أوكلاند، والتي تقيم مهرجانا سنويا لرمي الأحذية.

وفي المساء، سافر هاري وميجان إلى جنوب أوكلاند لزيارة جمعية (بيلارز) الخيرية التي تعنى بأبناء السجناء.

كان هاري وميغان قد طلبا التبرع للمؤسسات الخيرية بدلا من تقديم الهدايا بمناسبة زواجهما في مايو/ أيار. وتبرعت الحكومة النيوزيلندية بمبلغ خمسة آلاف دولار نيوزيلندي (3271 دولارا) لجمعية بيلارز، عرفانا باهتمام هاري وميغان بالبرامج التي تهتم بالأطفال المساكين.