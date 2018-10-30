نجم جديد يزيح سيلينا غوميز من المرتبة الأولى ويعتلي قائمة المشاهير الأكثر متابعة على "إنستغرام"

للمرة الأولى منذ سنوات، لم تعد المطربة الأمريكية، سيلينا غوميز، تحتل المركز الأول، في قائمة المشاهير الأكثر متابعة على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي."

تمكن، نجم فريق يوفنتوس، و"أسطورة" ريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو (33 عاما) من أن يزيح غوميز (26 عاما) من أعلى القائمة السنوية، بعدما بلغ عدد متابعيه على "إنستغرام" 144,309,204 مليون متابع، وفقا لمجلة "إل".

واعتلى رونالدو القائمة، بفضل تفوقه على سيلينا غوميز، بفارق بسيط في أعداد المتابعين، إذ أن عدد متابعيها على موقع الصور الشهير يبلغ 144,308,767 مليون متابع.

وقل عدد متابعي سيلينا غوميز على "إنستغرام"، بعدما أعلنت في شهر سبتمبر/ أيلول اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مؤقتة، وأشارت تقارير إلى أنها ترغب في التفرغ لتلقي العلاج النفسي.

وبالفعل، توقفت غوميز عن نشاطها على "إنستغرام" منذ 23 سبتمبر، بينما كان آخر منشور لكريستيانو رونالدو في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وكانت سيلينا غوميز، صرحت لمجلة "إل" في شهر سبتمبر، أنها لا تملك تطبيق "إنستغرام" على هاتفها، وليست مهتمة بالتواجد على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة، وذلك "لأنها تشعر بأن منشوراتها لا تعكس شخصيتها الحقيقية".

كما أن غوميز صرحت في فيديو مباشر على "إنستغرام"، في شهر سبتمبر، أنها لا تهتم على الإطلاق بأعداد متابعيها، وهو ما كان سببا في هبوطها من المركز الأول من قائمة أكثر المشاهير متابعة على "إنستغرام".