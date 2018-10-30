نجم جديد يزيح سيلينا غوميز من المرتبة الأولى ويعتلي قائمة المشاهير الأكثر متابعة على "إنستغرام"

تمكن، نجم فريق يوفنتوس، و"أسطورة" ريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو (33 عاما) من أن يزيح غوميز (26 عاما) من أعلى القائمة السنوية، بعدما بلغ عدد متابعيه على "إنستغرام" 144,309,204 مليون متابع، وفقا لمجلة "إل".
واعتلى رونالدو القائمة، بفضل تفوقه على سيلينا غوميز، بفارق بسيط في أعداد المتابعين، إذ أن عدد متابعيها على موقع الصور الشهير يبلغ 144,308,767 مليون متابع.
وقل عدد متابعي سيلينا غوميز على "إنستغرام"، بعدما أعلنت في شهر سبتمبر/ أيلول اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مؤقتة، وأشارت تقارير إلى أنها ترغب في التفرغ لتلقي العلاج النفسي.
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Mood lol (I was looking at myself in the mirror —like an idiot!) Update: taking a social media break. Again. As much as I am grateful for the voice that social media gives each of us, I am equally grateful to be able to step back and live my life present to the moment I have been given. Kindness and encouragement only for a bit! Just remember- negative comments can hurt anybody’s feelings. Obvi.
وبالفعل، توقفت غوميز عن نشاطها على "إنستغرام" منذ 23 سبتمبر، بينما كان آخر منشور لكريستيانو رونالدو في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.
وكانت سيلينا غوميز، صرحت لمجلة "إل" في شهر سبتمبر، أنها لا تملك تطبيق "إنستغرام" على هاتفها، وليست مهتمة بالتواجد على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة، وذلك "لأنها تشعر بأن منشوراتها لا تعكس شخصيتها الحقيقية".
كما أن غوميز صرحت في فيديو مباشر على "إنستغرام"، في شهر سبتمبر، أنها لا تهتم على الإطلاق بأعداد متابعيها، وهو ما كان سببا في هبوطها من المركز الأول من قائمة أكثر المشاهير متابعة على "إنستغرام".
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