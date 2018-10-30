مصارع أمريكي شهير يعلن عن تحدي في السعودية (فيديو)

أعلن نجم مصارعة أمريكي شهير، عن تحدي، خلال حضوره المملكة العربية السعودية، الجمعة المقبلة.

أكد مصارع الـ "WWE" ذا ميز، أنه سيتغلب على كل منافسيه في المباراة الجماعية التي تحمل عنوان "كأس العالم"، في مهرجان "Crown Jewel" أو "الجوهرة الملكية"، والمقام في العاصمة السعودية الرياض، الجمعة 2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وشارك الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة السعودية على "تويتر"، تحدي ذا ميز في "الجوهرة الملكية".

🎥🤼‍♂️ ذا ميز (The Miz) يتحدى الجميع في الحدث العالمي المقام في الرياض الجمعة القادمة #كراون_جول_السعودية #WWECrownJewel pic.twitter.com/RQqDBSQGPX — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) October 30, 2018

​وسيقام مهرجان "الجوهرة الملكية" أو "Crown Jewel" الجمعة الموافق 2 نوفمبر المقبل، في استاد جامعة الملك سعود العاصمة السعودية الرياض.

ويعد هذا ثاني حدث يقام في المملكة العربية السعودية، كجزء من الشراكة طويلة الأمد بين "WWE" والمملكة، من بعد مهرجان "أعظم رويال رامبل"، الذي أقيم في شهر أبريل/نيسان.