رسميا... جون سينا يقاطع مهرجان "الجوهرة" في الرياض

أصبح من المؤكد الآن خروج نجم المصارعة الحرة، جون سينا، من مهرجان "الجوهرة الملكية"، المقام على أرض الرياض، يوم الجمعة المقبل.

أعلنت شركة "WWE" رسميا، أمس الإثنين، عن المصارعين المنافسين مباراة "كأس العالم"، ضمن مهرجان "الجوهرة الملكية"، ويوضح الإعلان أنه تم استبدال سينا بالمصارع بوبي لاشلي.

وبالتشكيل الجديد والنهائي، ينافس سيث رولينز وبوبي لاشيلي وكيرت أنغل ودولف زيغلر ضد جيف هاردي وذا ميز وراس ميستيريو وراندي أورتون على "كأس العالم"، في مهرجان "الجوهرة الملكية" أو "Crown Jewel"، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

​ويأتي انسحاب جون سينا من مهرجان "الجوهرة الملكية"، بعدما ذكرت تقارير خلال الأيام الماضية، أن اعتذاره عن عدم المشاركة، بسبب اعتراضه على مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بداخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وفقا لموقع "ريسلنيغ نيوز" الأمريكي.

ووفقا للموقع، فإن مصدر من داخل "WWE" أكد أن جون سينا قاطع مهرجان "الجوهرة الملكية" بنسبة 100% وأن ليس هناك شيئا سيغير من قراره.

بينما أشار مصدر مقرب من سينا نفسه للموقع، أنه خائف من أن مشاركته في المهرجان ستؤثر على مشواره السينمائي، وأن النقود التي سيتلقاها مقابل المشاركة فيه لا يستحق الهجوم الذي سيتعرض له.

ويعد جون سينا أبرز نجم مصارعة حرة في شركة "WWE"، خلال الـ 10 سنوات الماضية.

يذكر أن الممثل الممثل العالمي، جيرارد باتلر، ألغى بشكل مفاجئ زيارته الأولى للعاصمة السعودية، الرياض، لحضور افتتاح أحدث أفلامه السينمائية هناك، وأوضح، في حديث لقناة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه لن يحضر إلى السعودية، وقت اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقحي، منذ 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والذي أعلن رسميا عن مقتله في 20 أكتوبر/تشرين الأول.

وسيقام مهرجان "الجوهرة الملكية" أو "Crown Jewel" الجمعة الموافق 2 نوفمبر المقبل، في استاد جامعة الملك سعود العاصمة السعودية الرياض.

ويعد هذا ثاني حدث يقام في المملكة العربية السعودية، كجزء من الشراكة طويلة الأمد بين "WWE" والمملكة، من بعد مهرجان "أعظم رويال رامبل"، الذي أقيم في شهر أبريل/نيسان.