بعد تتويجها بلقب الدورة... شاهد لاعبة تزلج روسية حسناء تبهر الجماهير بعرض "مضيفة الطيران" (فيديو)

أثارت لاعبة التزلج الروسية الحسناء إليزافيتا توكتاميشيفا إعجاب المتفرجين في دورة (سكيت كندا - Skate Canada) للتزحلق الفني على الجليد، خلال العروض الختامية الاستعراضية.

وبعد تتويجها بلقب الدورة، أدت الروسية الحسناء رقصة على إيقاع أغنية بريتني سبيرز "Toxic"، متقمصة شخصية مضيفة طيران، تماما مثل البطلة سبيرز في فيديو كليب الأغنية.

وخلعت إليزافيتا خلال العرض أجزاء من زيها، قطعة تلو الأخرى، حتى بقيت مع نهاية العرض بالملابس الداخلية، لتبهر المشجعين في الساحة وخارجها بهذا الاستعراض.

واحتلت إليزافيتا توكتاميشيفا، بطلة العالم 2015، المركز الأول، برصيد (203,32) نقطة، تاركة الميدالية الفضية لليابانية ماكو ياماشيتا، بينما اكتفت النجمة الروسية الأخرى يفغينيا ميدفيديفا بالمركز الثالث، والميدالية البرونزية.