93 % من فنادق السعودية تفتقد "النجمة الخامسة"

أظهر تقرير حديث أن 93 % من فنادق المملكة العربية السعودية تفتقد "النجمة الخامسة".

وقال تقرير صدر عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إن 93% من مجموع الفنادق المنتشرة في مناطق المملكة ليست من فئة الـ5 نجوم، حسب صحيفة الوطن السعودية.

وبلغ عدد الفنادق بجميع فئاتها 2231، تستحوذ منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة على النصيب الأكبر منها بـ1840 فندقا.

وحسب الإحصاء بلغ عدد الوحدات السكنية المفروشة 4868 وحدة، صُنفت إلى 4 درجات، تصدرتها منطقة الرياض بـ1379 وحدة سكنية.