93 % من فنادق السعودية تفتقد "النجمة الخامسة"

وقال تقرير صدر عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إن 93% من مجموع الفنادق المنتشرة في مناطق المملكة ليست من فئة الـ5 نجوم، حسب صحيفة الوطن السعودية.
93 % من فنادق المملكة تخلو من فئة الـ5 نجوم#الهيئة_العامة_للسياحة_والتراث_الوطني#صحيفة_الوطنhttps://t.co/lGnJZ7NbOj pic.twitter.com/HvMXVP9lrN— جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) October 31, 2018
وبلغ عدد الفنادق بجميع فئاتها 2231، تستحوذ منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة على النصيب الأكبر منها بـ1840 فندقا.
وحسب الإحصاء بلغ عدد الوحدات السكنية المفروشة 4868 وحدة، صُنفت إلى 4 درجات، تصدرتها منطقة الرياض بـ1379 وحدة سكنية.
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