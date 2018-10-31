بالصور... ميغان ماركل تظهر بتنورة شفافة في نهاية جولتها مع الأمير هاري

ظهرت ميغان ماركل مرتدية تنورة شفافة، وذلك في اليوم الأخير لأول جولة لها خارج البلاد مع زوجها الأمير هاري، دوق ساسيكس وحفيد ملكة بريطانيا.

واستغرقت جولة ميغان وهاري 16 يوما، زاروا خلالها مدنا في أستراليا وفيجي ونيوزيلندا، وظهرت ميغان في آخر يوم لهذه الجولة مرتدية تنورة زرقاء شفافة صنعت لها خصيصا، حسبما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.

© REUTERS / Dominic Lipinski/Pool دوقة ساسكس ميغان ماركل خلال زيارة رسمية إلى نيوزيلندا، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

في سياق متصل، شارك الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل في منافسة لرمي الأحذية في مدينة أوكلاند النيوزيلندية، يوم أمس الثلاثاء. وتابع الأطفال بحماس مجريات اللعبة التي انتهت بفوز ميغان على زوجها.

وبحسب رويترز، لم يؤثر زلزال قوته 6.1 درجة وشعر به الآلاف في نيوزيلندا على جدول أعمال دوق ودوقة ساسكس اللذين يزوران نيوزيلندا آخر محطات جولة لهما في منطقة المحيط الهادي، شملت أستراليا وفيجي وتونجا.

© AFP 2018 / Michael Bradley/Pool دوقة ساسكس ميغان ماركل خلال زيارة رسمية إلى نيوزيلندا، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

وقرر هاري وزوجته ماركل، زيارة شاطئ في نيوزيلندا، يوم الاثنين الماضي، وتحديا الأمطار متجولين في متنزه أبل تاسمان الوطني، لمشاهدة أنواع نادرة من الطيور خلال آخر محطة في جولتهما في المحيط الهادي.

وقضى الزوجان الصباح في ولنيغتون في مناقشة أمور الصحة النفسية مع أفراد من مجموعة دعم في مقهى بجوار الشاطئ، وحضر الزوجان حفلا بمناسبة ذكرى مرور 125 عاما على منح النساء حق التصويت.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن للصحفيين، إنها ناقشت ملفات متعلقة بالهادي وبالتغير المناخي معالزوجين يوم الأحد.