بالصور... الهند تدشن "تمثال الوحدة" الأطول في العالم

أقيم حفل افتتاح أطول تمثال في العالم "تمثال الوحدة" للزعيم الهندي، ساردار فالاباي باتل، اليوم الأربعاء، في ولاية "غوجارت" الهندية.

ويبلغ طول التمثال 182 مترا، وهو ما يقارب ضعفي طول تمثال الحرية في ولاية نيويورك الأمريكية والبالغ "93" مترا، كما أنه يفوق طول أطول تمثال في العالم حاليا بـ30 مترا، وهو تمثال معبد الربيع لبوذا، وأطول بعدة مرات من تمثال المسيح المخلص في البرازيل (38 مترا)، وفقا لموقع " ndtv".

يقع النصب التذكاري مقابل سد "نارمادا"على جزيرة نهرية تدعى "سادخو بيت"، وقام المشيدون بتجهيز منصة عرض في قمة التمثال، قادرة على استيعاب حوالي 200 شخص في وقت واحد.

© REUTERS / Amit Dave أطول نصب تذكاري الذي يصور ساردار فالابهاباي باتل، وهو أحد المؤسسين للهند، "تمثال الوحدة" في غوجارات، الهند 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

ويغطي التمثال، مع الساحة المحيطة به، مساحة تزيد عن 20 ألف متر مربع، وتحيط به بحيرة اصطناعية تبلغ مساحتها 12 كيلومترا مربعا.

وبالقرب من التمثال سيكون هناك متحف تذكاري لـ"ساردار فالاباي باتل"، سيضم 40 ألف وثيقة وما يقارب الألفي صورة.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد شارك 250 مهندسا ونحو 3400 عامل في المشروع، وبلغت تكلفة البناء حوالي الـ430 مليون دولار.

ويستطيع التمثال أن يتحمل سرعة رياح الأعاصير التي تصل سرعتها إلى 180 كيلومتر في الساعة وزلازل يصل إلى 6.5 درجة.

كان ساردار فالاباي باتل، محاميا هنديا ورجل دولة، وهو أحد زعماء المؤتمر الوطني الهندي وأحد الآباء المؤسسين للهند، وهو معروف كزعيم اجتماعي هندي لعب دورا لا نظير له في كفاح بلاده من أجل الاستقلال وقاد اندماجها إلى أمة موحدة ومستقلة.